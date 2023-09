 Prezentacja kandydatów Nowej Lewicy

Szanowni Państwo, jako liderka listy z dumą przedstawiam Wam kandydatki i kandydatów Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu RP. Lista nr 3.

Monika Falej

Dawid Sadowski, pozycja nr 2

Elbląg jest dla mnie niezwykle istotny. Jestem mieszkańcem tego okręgu i jednym z moich priorytetów jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego regionu, a nie głównie Olsztyna. Elbląg jest jednym z dwóch najważniejszych miast w naszym województwie - z niewykorzystanym potencjałem i ogromnymi możliwościami. Jest starszy od Olsztyna, a w historii konkurował świetnością z Gdańskiem. Trzeba przywrócić należną Elblągowi rangę. Przykład Bydgoszczy i Torunia pokazuje, że można w ramach jednego województwa pogodzić potrzeby dwóch dużych miast. Wojewoda urzęduje w Bydgoszczy, a Marszałek w Toruniu. W obu miastach działają równomiernie rozłożone instytucje kultury, oba mają swoje uniwersytety. Co kluczowe - oba się rozwijają. Chcę lobbować za podobnymi rozwiązaniami w naszym regionie.

Elbląg to piękne miasto z dużym potencjałem. Wizja prowadzenia tu biura poselskiego, spotkań z mieszkankami i mieszkańcami bardzo mnie cieszy. Jako mąż, ojciec dwóch synów, pracodawca i strażak ochotnik nauczyłem się, że ciężka praca i wytrwałość przynoszą dobre efekty. Ze swojej strony deklaruję więc ciężko pracować, być dostępnym dla każdego mieszkańca zawsze wtedy, kiedy będzie potrzeba i nie zawieść Waszego zaufania.

Jeśli chcą mi Państwo pomóc w realizacji tej wizji, już dziś możecie pisać za pośrednictwem strony lub dzwonić także bezpośrednio do mnie na numer 505 820 487. Ten numer telefonu może być już za trzy tygodnie numerem do Państwa posła. Z tego numeru telefonu przez kolejne cztery lata zawsze będziecie mogli skorzystać. Żebym mógł zostać Waszym posłem proszę 15 października o Wasz głos.

Aleksandra Żmijewska, pozycja nr 3

Urodziłam się w 1996 roku. Pochodzę ze Skurpia. W tej małej wsi dorastałam, tam mieszka moja najbliższa rodzina. W 2020 roku w Działdowie zaangażowałam się w organizację protestów w obronie praw kobiet po okrutnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz w zbiórkę podpisów pod projektem „Legalna aborcja. Bez kompromisów“.

Z wykształcenia jestem filolożką (absolwentka UAM w Poznaniu) — mówię m. in. po francusku i hiszpańsku. Pracuję na etacie. I choć udało mi się znaleźć pracę, w której jestem dobrze traktowana jako pracownica, droga do tego celu nie była usłana różami. Na własnej skórze odczułam patologie polskiego rynku pracy. Wykorzystywanie pracowników, umowy śmieciowe, bezpłatne staże, traktowanie Polaków za granicą jak tanią siłę roboczą — te doświadczenia ukształtowały moje poglądy i priorytety.

Polityka, która wyklucza, po prostu nie jest skuteczna. Tak widzę dotychczasowe rządy w Polsce, którym przyglądałam się na przestrzeni lat. Wykluczenie praw i potrzeb kobiet, wykluczanie praw pracowników w debacie publicznej, wykluczanie ekonomiczne najsłabszych i najuboższych, wykluczenie transportowe — to tylko niektóre z przejawów szkodliwej polityki, która nie troszczy się o zwykłego człowieka i jego codzienność.

Jako posłanka będę walczyć o prawa tych grup społecznych. Są wśród nich ludzie, których kocham i dla których po prostu chcę lepszego życia!

Paweł Rodziewicz, pozycja nr 4

Pochodzę z Elbląga. Jestem prawnikiem, mediatorem, wykładowcą akademickim. Od 5 lat pełnię funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu. Przede wszystkim jestem jednak społecznikiem. Od kilkunastu lat działam na rzecz lokalnej społeczności organizując i prowadząc bezpłatne porady prawne, a także różnego rodzaju wydarzenia mające na celu kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz budowanie tożsamości lokalnej. Codziennie zgłaszają się do mnie osoby potrzebujące pomocy, dobrze znam problemy mieszkanek i mieszkańców Elbląga i regionu. Jako Rzecznik Konsumentów (jedyny w Polsce) skutecznie poradziłem sobie z problemem oszustw na pokazach. Jestem także laureatem nagrody Osobowość Roku 2022.

Jestem przekonany, że jako poseł na Sejm RP, będę w stanie jeszcze skuteczniej pomagać obywatelom, w szczególności mieszkańcom naszego regionu. Moim marzeniem jest żyć w demokratycznym państwie prawa, gdzie każdy obywatel jest szanowany przez władzę, a wymiar sprawiedliwości na równi traktuje prawa wszystkich, niezależnie od wyznania, poglądów politycznych, czy preferencji seksualnych. Moje hasło to: Praworządność - szacunek wobec prawa to szacunek wobec innych obywateli.

Monika Dwojakowska, pozycja nr 5

Jestem dumną elblążanką, od 29 lat nauczycielką, przekazująca swoją wiedzę i pasję innym. Prywatnie szczęśliwa żona i mama, pochłonięta lekturą książek. Jako radna obecnej kadencji Rady Miejskiej w Elblągu działam na rzecz elbląskiej społeczności. Dzieci są naszą przyszłością, dlatego od dwóch kadencji z wielkim zaangażowaniem opiekuję się Młodzieżową Radą Miasta Elbląg.

Startuję, bo Polsce potrzebne są zmiany! Jestem nauczycielką - edukacja jest dla mnie najważniejsza! Mam dość reform, które są nam fundowane od 8 lat przez obecny Rząd! Nie zgadzam się na braku szacunku dla pracowników oświaty, niskie płace! Lepiej opłacani nauczyciele, to lepsza szkoła.

Jestem kobietą, mamą i opiekunką młodzieży – pragnę, aby każda kobieta miała prawo do decydowania o sobie, aby każdy młody człowiek czuł się bezpiecznie w swoim kraju, nie był dyskryminowany ze względu na poglądy czy wyznanie. Pragnę, by miał dobrą pracę , za lepszą płacę, by mieszkanie dla młodych ludzi było prawem – nie towarem.

Bliska mi wartość to uczciwość.

Ryszard Sarzyński, pozycja nr 6

Mam 61 lat. Żyję i działam w Bartoszycach. Jestem radnym Rady Miasta Bartoszyce. Od lat walczę o interesy mieszkanek i mieszkańców mojego miasta. Pracuję także w samorządowej jednostce organizacyjnej. Dokładam wszelkich starań, by usługi oferowane naszym mieszkańcom były na jak najwyższym poziomie. Społecznik, prywatnie ojciec i dziadek. Sportowiec - zawodnik sekcji badmintona.

Byłem pracodawcą, więc wiem, z jakimi problemami mierzą się ci, którzy muszą troszczyć się o pracowników.

Byłem członkiem Rad Nadzorczych. Jestem przewodniczącym Rady Powiatowej Lewica na Warmii, Mazurach i Powiślu w Bartoszycach.

