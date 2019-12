Co grozi za jazdę po pijanemu – kolejne wyroki sądu

Policjanci z ruchu drogowego zatrzymali dwóch mężczyzn kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. Było to w lutym i w czerwcu tego roku. W grudniu decyzją sądu obaj zostali prawomocnie skazani za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce przy ul. Warszawskiej. Tam 32-latek kierujący osobowym volvo został zatrzymany przez patrol policjantów ruchu drogowego. Okazało się, że jest on pijany (wynik badania 2,40 promila) oraz ma już orzeczony sądowy zakaz kierowania pojazdami. Sprawa trafiła do sądu. W grudniu 32-latek został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami oraz świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych.

Inny przykład ukarania pijanego kierującego to sprawa z czerwca tego roku. Wtedy to pewien 34 latek jadący skuterem nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej i nawet próbował policjantom uciekać. W konsekwencji został zatrzymany przy ul. Stoczniowej. Wtedy też okazało się, że ma promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu.

W grudniu elbląski sąd skazał go na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, 10 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz orzeczono wobec niego dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.