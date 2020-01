Miał prawie promil i wsiadł za kierownicę auta

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli toyotę yaris. Okazało się, że kierujący nią mężczyzna jest pijany.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj około godz. 8 rano przy ul. Malborskiej w Elblągu. Tam policjanci zatrzymali do kontroli 66-latka, który kierował toyotą yaris. Od mężczyzny wyczuli zapach alkoholu, więc postanowili go przebadać alkotestem. Wynik badania to 0,92 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Dalej już nie pojechał.

Teraz odpowie przed sądem za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, a także będzie musiał zapłacić świadczenie w wysokości 5 tysięcy złotych.