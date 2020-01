Oszukali 90-letnią kobietę

8 tysięcy złotych przekazała oszustom 90-letnia mieszkanka Elbląga. Wcześniej zadzwonili do niej i poinformowali, że jej córka spowodowała wypadek samochodowy. Poinformowali jednocześnie, że zostanie ona zatrzymana w areszcie, jeżeli nie zapłaci określonej kwoty. Po pieniądze miał przyjechać kurier.

To właśnie kurierowi a w policyjnym żargonie „odbierakowi” kobieta przekazała pieniądze w kwocie 8 tysięcy złotych. Oszustwo to jest tak skonstruowane, że najpierw do starszej osoby dzwoni oszust podający się za policjanta lub rodzinę wprowadzanej w błąd. Informuje o wypadku lub innym nagłym zdarzeniu dotykającym bliskiej osoby. Później pada propozycja wykupienia się z opresji. Oszust informuje jednocześnie, że po pieniądze niebawem przyjedzie kurier, któremu należy przekazać pieniądze i o nic nie pytać. Tak też się stało i w przypadku opisywanej 90-latki z Elbląga. Oszuści żądają najczęściej kwoty w takiej wysokości, którą starsza osoba może mieć w domu.

Jak przeciwdziałać?

Rozmawiajmy ze starszymi osobami o takiej potencjalnej sytuacji. Uprzedzajmy je o tym, że może ona mieć miejsce. Mówmy jak wtedy zareagować. I przede wszystkim tłumaczmy, aby nie przekazywać pieniędzy nieznanej osobie.