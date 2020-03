Oszust podszył się pod bratową. Pokrzywdzony stracił 2 tysiące zł

Policjanci z Elbląga wyjaśniają okoliczności oszustwa, do którego doszło na terenie Elbląga. Poprzez jeden z popularnych komunikatorów społecznościowych pokrzywdzony dostał wiadomość od "bratowej". Okazało się, że oszust przejął jej konto i poprosił o pomoc finansową. Zgłaszający stracił 2 tysiące złotych. Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy metodą na „blika” próbują wyłudzić pieniądze.

W miniony wtorek (10 marca) elblążanin dostał wiadomość poprzez popularny komunikator społecznościowy. Był przekonany, że koresponduje z bratową, której profil przejął wcześniej oszust. Padła prośba o pilną pomoc finansową i przesłanie kodów blik. Pokrzywdzony przesłał aż dwa takie kody. Sprawca natychmiast je zrealizował, a z konta zniknęły 2 tysiące złotych.

Oszuści kradną tożsamość osoby, podszywają się pod nią i wykorzystując zaufanie proszą jej znajomych o podanie kodu blik. Zwykle uzasadniają to nagłą sytuacją. Ofiara musi podać specjalny kod, a następnie potwierdzić transakcję w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób sama daje przestępcy pieniądze. Płatność blikiem wykorzystywana jest nie tylko przez osoby, które kradną konta w mediach społecznościowych i podszywają się pod znajomych. Oszuści podszywają się również pod różnego rodzaju instytucje, oferujące np. pomoc w odzyskaniu pieniędzy.

Przypominamy, że ofiarą może zostać każdy. Na szczęście przed oszustwem możemy się obronić. Wystarczy każdą nietypową prośbę potwierdzić bezpośrednio. Jeżeli pisze do nas znajomy, po prostu do niego zadzwońmy.

Elbląscy policjanci przypominają wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu o kilku ważnych kwestiach:

- należy stosować dwuskładnikowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (np. zalogowanie wymaga potwierdzenia),

- zawsze warto potwierdzić tożsamość znajomych, którzy piszą do nas przez komunikator (najlepiej zadzwonić do tej osoby),

- zawsze trzeba sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie),

- pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa co kilka miesięcy zmieniajmy je,

- pamiętajmy o wylogowywaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu ich użytkowania,

- nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników,

- oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych. Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła.