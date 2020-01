Z domowej awantury do aresztu śledczego

Zatrzymaniem zakończyła się policyjna interwencja wobec pewnego mieszkańca powiatu braniewskiego. Funkcjonariusze weryfikując tożsamość mężczyzny – uczestnika awantury – ustalili, że jest poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności. Wkrótce zostanie doprowadzony prosto do aresztu śledczego.

W piątek (10 stycznia) około godz. 22 oficer dyżurny braniewskiej komendy został powiadomiony, że na terenie jednego z okolicznych mieszkań trwa awantura. Na miejsce skierowano patrol prewencji. Funkcjonariusze po dotarciu pod wskazany adres ustalili, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do sprzeczki. Standardowo, jak podczas każdej interwencji, policjanci przystąpili do sprawdzenia tożsamości jej uczestników. Po chwili okazało się, że 25-latek powinien trafić na rok do aresztu za popełnione wcześniej przestępstwo. Z miejsca awantury mężczyzna został przewieziony do komendy, skąd trafi prosto do więziennej celi.