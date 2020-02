Zatrzymany na gorącym uczynku

Policjanci zatrzymali pewnego 36-latka, który włamał się do boksu handlowego przy ul. Pestalozziego w Elblągu. Mężczyzna nie zdążył uciec przed przyjazdem policji i próbował schować się w sąsiednim boksie handlowym. Został zatrzymany. Odzyskano też skradzione przez niego przedmioty.

Sytuacja miała miejsce przed godz. 19 w miasteczku handlowym przy ul. Pestalozziego w Elblągu. Tam zgłoszono na policję włamanie do jednego z boksów handlowych. Jak się okazało, sprawca ukrył się w sąsiednim pawilonie, bo miał do niego klucze. Mężczyzna nie reagował na pukanie i polecenie otwarcia drzwi. Policjanci wspólnie ze strażą pożarną wyważyli drzwi do pomieszczenia. 36-latek został zatrzymany. W pomieszczeniu oprócz skradzionych z sąsiedniego boksu artykułów spożywczych znaleziono także elektronarzędzia oraz zawiniątko z narkotykami. Zatrzymany mężczyzna przyznał, że jest to amfetamina i należy do niego. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Zabezpieczone przedmioty pochodziły z kradzieży z włamaniem dokonanych na terenie Elbląga. Mężczyzna był już wcześniej notowany za podobne czyny. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.