Przerwany wał na Kanale Elbląskim. Żegluga zawieszona

fot. zrezygnowanywedkarz/Fotka Miesiąca

- Woda przerwała wał między kanałem technicznym a kanałem żeglugowym na pochylni Kąty na Kanale Elbląskim. Oznacza to, że żegluga całym Kanałem Elbląskim zostanie zawieszona na czas nieokreślony - poinformował w sobotę (16 sierpnia) portal www.zawszepomorze.pl

Jak czytamy na portalu, w sobotę około godz. 14 doszło do przerwania wału przy pochylni Kąty (gm. Pasłęk).

- Został przerwany kanał obiegowy, którym krąży woda napędzająca pochylnię Kąty. Mamy do czynienia awarią systemu hydraulicznego napędzającego pochylnie Kanału Elbląskiego. A to oznacza, że trzeba było zatrzymać wodę i wyłączyć wszystkie pięć pochylni - mówi w rozmowie z portalem Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nie wiadomo jeszcze jaka jest przyczyna awarii, choć nieoficjalnie mówi się o naturalnym wyeksploatowaniu kanału. Musiała pojawić się drobna nieszczelność i doszło do wypłukania fragmentu brzegu. Więcej na www.zawszepomorze.pl.

