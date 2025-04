Solidarność bez filmowych arcydzieł

Efektem strajków w sierpniu 1980 r. było powstanie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność“ - pierwszych nieuzależnionych od władzy związków zawodowych w obozie państw tzw. „demokracji ludowej“.

O tym jak „Solidarność“ i wyobrażenia o niej zostały przedstawione w filmach opowiada książka Krzysztofa Kornackiego i Arkadiusza Bileckiego „Solidarność na ekranie wizerunki fabularne“.

Krzysztof Kornacki jest filmoznawcą, doktorem habilitowanym, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Arkadiusz Bilecki jest filmoznawcą i politologiem, pracuje w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Na warsztat wzięli prawie 200 filmów, w których była choćby wzmianka o Solidarności. W książce omówiono zarówno filmy produkcji polskiej, jak i zagranicznej.

„Analizując ekranowe wizerunki Solidarności skoncentrujemy się głównie na formach fabularnych (jedynie w uzasadnionych przypadkach przywołując dokumentalne), nie tylko ze względu na brak miejsca, ale także dlatego, że film fabularny w procesie komunikacji społecznej jest przekazem najsilniej kształtującym świadomość historyczną“ - napisali autorzy we wstępie do książki.

W spisie filmów zamieszczonym na końcu książki jest wymienionych 174 tytułów. Od takich oczywistości jak „Człowiek z żelaza“ Andrzeja Wajdy do wydawałoby się pozycji niemających wiele wspólnego z Solidarnością jak np. „Szczęśliwego Nowego Jorku“ Janusza Zaorskiego czy 42 i 43 odcinek serialu „Pensjonat pod Różą“ Wojciecha Adamczyka.

- Polskie „kino Solidarności“ zbyt wielu, a właściwie żadnego arcydzieła nie stworzyło - mówił Krzysztof Kornacki na wczorajszym (15 kwietnia) spotkaniu autorskim w Bibliotece Elbląskiej. - Tak samo jest z „Człowiekiem z żelaza“. to jest niezwykle ważny film. Dostał Złotą Palmę w Cannes, jedną z najważniejszych nagród w świecie filmowym. Ale dostał ją za swoją wymowę polityczną. Jakkolwiek to zabrzmi, bliżej mu do socrealizmu, ale takie były wówczas nastroje społeczne.