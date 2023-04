Dawno temu w Elblągu... aresztowano nożownika

W poniedziałek po południu aresztowano tokarza Sadrowskiego z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej. Napadł on bowiem na formierza Otto S. w korytarzu jego własnego domu. Znęcając się tam nad nim, zadał tak poważny cios nożem w plecy, że poszkodowany musiał zostać natychmiast przewieziony do szpitala - o tym pisała elbląska prasa w kwietniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Teatr specjałów w Elblągu

Mimo bardzo dobrej sławy, jaką cieszy się teatr specjałów z Królewca (niem. Königsberg), frekwencja podczas wczorajszego przedstawienia była niska. Bogaty program, jaki zaprezentowali wczoraj członkowie teatru, spotkał się z ogólnym uznaniem publiczności. Po każdym numerze następował głośny aplauz z widowni, za co artyści wyrazili wdzięczność i zaprezentowali dodatkowe numery, które nie były uwzględnione w programie (AZ, środa, 04.04.1900 r.).

Generalne zebranie koła śpiewaczego Liederhain

W środę wieczorem o godz. 20.30 odbędzie się generalne zebranie koła śpiewaczego Liederhain. Podczas obrad przedstawione zostanie sprawozdanie roczne, sprawozdanie finansowe i odbędzie się wybór członków zarządu (AZ, środa, 04.04.1900 r.).

Szczepienie dzieci już od maja

Tutejszy zarząd policji informuje, że od środy (2 maja), w każdą kolejną środę i sobotę po południu o godz. 15 lub 15:45 w budynku przy ulicy Drzewnej 4 (niem. Holzstraße) będzie odbywać się publiczne szczepienie dzieci (AZ, środa, 04.04.1900 r.).

Dzieje się w naszym mieście

W piątek wieczorem elbląskiemu cieśli zamieszkałemu przy Zewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza ulica Traugutta) Augustowi F. rozwalono drzwi wejściowe. Sprawcy obrzucili je kamieniami. Z kolei pewnemu właścicielowi ziemskiemu uszkodzono schody. Sprawcami okazali się robotnicy Wilhelm F. i Richard A. z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej, którzy zostali już postawieni w stan oskarżenia (AZ, środa, 04.04.1900 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Na ławce oskarżonych zasiadło trzynastu, w większości już wcześniej karanych uczniów, a mianowicie: Otto Gehrmann, Wilhlem Prang, Peter Wannow, Herrmann Fröse, Gustaw Wiese, Max Schipplick, Paul Blum, Paul Gerecht, Carl Scheffler, Julius Reiß, Arthur Olschewski i Paul Ludwig, wszyscy z Elbląga i Gustaw Streicher z Zawady (niem. Pangritz Colonie). Chłopcy zostali oskarżeni o to, że w roku 1898 a dokładnie do dnia 2 listopada tego roku kradli sukcesywnie butelki z piwem, winem i wodą sodową a także cykorię i śliwki. […] Mimo że wszyscy zgodnie zaprzeczają, obciążają ich zebrane dowody. Prokurator przez wzgląd na to, ze oskarżeni są niebezpieczni dla ogółu społeczeństwa i przez wzgląd na ich upór wniósł o karę jednego roku i jednego miesiąca więzienia. Sąd skazał oskarżonych odpowiednio: Gehrmanna na 3 miesiące, Pranga na 6 tygodni, Wannowa na jeden tydzień, Fröse na 6 tygodni, Giese na 4 tygodnie, Schipplicka na 4 miesiące, Bluma na 4 tygodnie, Gerechta na 6 tygodni, Schefflera na 2 miesiące, Streichera na 4 tygodnie i Ludwiga na 2 tygodnie więzienia. Oskarżeni Reiss i Olschewski zostali uniewinnieni (AZ, środa, 04.04.1900 r.).

Żona robotnika Anna Stuhrmann obraziła 23 lutego bieżącego roku panią Saager, również żonę robotnika i uderzyła ją też kijem od miotły. Kolejnego dnia powtórzyła się podobna historia z kijem od miotły. Oskarżona, która nie była dotąd karana, po uwzględnieniu środków łagodzących, została skazana na grzywnę w kwocie 9 marek lub na trzy dni więzienia (AZ, środa, 05.04.1900 r.).

Lampa naftowa skutkiem pożaru

Dziś w nocy krótko po godz. 1.30 straż pożarna została wezwana do domu przy ulicy Löserstraße 3. Od ognia zajęła się belka oraz sufit. Ogień powstał od wiszącej przy suficie lampy naftowej na parterze domu. Lampa spadła na podłogę nie wyrządzając większych szkód. Po około półgodzinnej walce z żywiołem straż pożarna mogła powrócić do swojej bazy (AZ, czwartek, 05.04.1900 r.).

