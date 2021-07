Dawno temu w Elblagu…Victoria zagrała z Concordią

- 19 lipca o godz. 14.30 na placu sportowym przy ulicy Truso (niem. Trusostraße, dzisiejsza ulica Mickiewicza) odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy pierwszym składem Concordii Königsberg a pierwszym składem Victorii - informowała elbląska prasa w czerwcu 1914 r.

Niski stan wód na Mierzei

Z powodu dużego wiatru stan wód na zalewie jest niski. Stąd też parowiec Preußen miał problemy z zacumowaniem do Krynicy Morskiej (niem Kahlberg). By umożliwić wysiadającym wyjście ze statku, trzeba było rozciągnąć kładkę. Również na Morzu Bałtyckim stan wód jest niski, dlatego plaża w Krynicy była szersza niż zazwyczaj - informowała elbląska praca w czerwcu 1914 r.

Msza prymicyjna w katedrze

W najbliższą niedzielę w kościele św. Mikołaja swoją pierwszą mszę odprawi parafianin tejże katedry nowo wyświęcony ksiądz Max Gehrmann. Prymicjant zaraz po godzinie 9 zostanie uroczyście odprowadzony do kościoła. Kazanie wygłosi zamiejscowy duchowny. Prymicjant poprowadzi mszę, a po niej udzieli wiernym prymicyjnego błogosławieństwa (ET, piątek, 10.07.1914 r.).

Kupiec C. Seide ogłosił upadłość

W związku z aresztowaniem w sprawie oszustwa kupca Karla Seide z polecenia komisji wierzycieli Vereinsbanku zarządzono upadłość majątku Seidena, ponieważ, jak sądzono, dysponuje on wielkim majątkiem. To przeświadczenie okazało się jednak mylne, jak okazało się podczas dzisiejszego zebrania wierzycieli. Według ustaleń syndyka masy upadłościowej, aktywa opiewają na kwotę 36 380,25 marek, z czego przypuszczalnie 36 140, 75 nie są ściągalne. Przypuszcza się więc, że uprzywilejowani wierzyciele nie otrzymają pieniędzy. Zobowiązania, jakie ma pan Seide względem swoich wierzycieli, wynoszą […] 548 677,60 marek. Pan Seide prowadził wcześniej w Gdańsku sklep z przedmiotami technicznymi, który w roku 1901 przeszedł na jego syna i pana Tramborga. Później pan Seide mieszkał jako rentier w Gdańsku Oliwie, gdzie posiada nieruchomość, która jest bardzo zadłużona. Mieszkał tam jeszcze, gdy pracował w stoczni, potem przeniósł się do Elbląga (ENN, sobota, 11.07.1914 r.).

Bolesny upadek z roweru

Wczoraj około godziny 20.30 na ścieżce dla rowerzystów przy alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) spadł z roweru pewien wracający z pracy mężczyzna i doznał obrażeń głowy. Funkcjonariusz policji zorganizował jego transport do szpitala (ENN, sobota, 11.07.1914 r.).

Jutro czynne dwie apteki

W jutrzejszą sobotę dyżur będą miały dwie apteki: apteka dworska i apteka przy ulicy Rybackiej (niem. Fischerstrasse) (ENN, sobota, 11.07.1914 r.).

Utopił się 10-latek

10-letni uczeń Karl Schwark, syn robotnika z Wittenfelder Straße (dzisiejsza ulica Kościuszki) brał dziś o godz. 8 rano kąpiel w stawie Winnicy (niem. Weingarten). Chłopiec nie potrafił pływać i gdy wypłynął w głębokie miejsce, utopił się. Przywrócenie chłopca do życia okazało się daremne (ENN, poniedziałek, 13.07.1914 r.).

28 lat klubu rowerowego Elbing

24 czerwca klub rowerowy Elbing założony w 1886 roku obchodził 28. rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji członkowie klubu zebrali się licznie w Rückforth, by przy tańcach i muzyce świętować kolejne urodziny klubu. Uroczystość zakończyła się pokazem fajerwerków (ENN, poniedziałek, 13.07.1914 r.).

Około 1000 osób dziennie na basenie

Miejski basen wraz z przebieralniami niedługo okaże się za mały dla wszystkich odwiedzających, szczególnie teraz, w wakacje i przy takim upale, kiedy na basen napływają setki ludzi. Przeciętna liczba osób przybywających na miejski basen w ostatnich gorących dniach oscyluje w granicach 900-1000. Znajdująca się w pobliżu otwarta pływalnia również notuje podobne wyniki. W ubiegłym miesiącu na otwartej pływalni zanotowano więcej ludzi niż w całym, ubiegłym roku. Mimo to miasto Elbląg nie zamierza w tym roku powiększać basenu, ponieważ nie da się tego zrobić w kilka dni, a zajmuje to więcej czasu. Ponieważ szczególnie wieczorem napływ ludzi na basen jest duży, nauczyciel pływania pan Guske poprosił zarząd miasta, by dano mu do pomocy strażaka umiejącego dobrze pływać, albowiem szczególnie często zdarza się, że na basenie przebywa wiele osób nie potrafiących pływać. Zarząd miasta wyszedł naprzeciw życzeniom nauczyciela (ENN, czwartek,16.07.1914 r.).

