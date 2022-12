Elbląg podczas Grudnia 1970 w obiektywie (Elbląskie Archiwum Foto)

Jak wyglądał Elbląg podczas wydarzeń Grudnia 1970 roku? Między innymi to możemy zobaczyć na fotografiach naszego Czytelnika. Zobacz zdjęcia.

Najpierw dwa słowa wyjaśnienia. W publikacji z 13 grudnia w cyklu "Elbląskie Archiwum Foto" zamieściliśmy zdjęcia pana Krzysztofa. Zdjęcia czołgów przy budynku Poczty Polskiej nie pochodzą z grudnia 1981, jak początkowo twierdził nasz Czytelnik, a z Grudnia 1970. Czytelnik przeprosił nas za pomyłkę, my przepraszamy Czytelników portElu. Nie znaczy to jednak, że nie warto tych fotografii pokazać, zwłaszcza z uwagi na ostatnie obchody wydarzeń Grudnia 1970.

Fot. Czytelnika

Pan Krzysztof w tamtym okresie mieszkał na placu Słowiańskim, w hotelu robotniczym Zamechu. Niektóre swoje zdjęcia wykonywał więc z okna hotelu. Podzielił się z nami również innymi "fotografiami z tamtych lat", które można znaleźć w dołączonej galerii.

Pamięć ofiar Grudnia 1970 uczczono w Elblągu wczoraj (18 grudnia).

- Przywołujemy pamięć Zbyszka Godlewskiego, Waldemara Rebinina i Mariana Sawicza. Elbląg, miasto symbol i świadek tamtych wydarzeń pamięta o was. To nasza szczególna powinność. Pamiętajmy, że źródłem grudniowej rewolty i późniejszej masakry było nieliczenie się z obywatelami, drastyczne podwyżki cen za podstawowe artykuły spożywcze tuż przed świętami. W tych warunkach umęczeni robotnicy zdecydowali się wyjść na ulice Szczecina, Trójmiasta, a 15 grudnia do protestów przyłączyli się również robotnicy z Elbląga – mówił podczas obchodów Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. Więcej pod tym linkiem.

Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

Zobacz też poprzedni odcinek Elbląskiego Archiwum Foto.