Elbląg z lat 70. i 80. na zdjęciach Czesława Misiuka

Jak wyglądał Elbląg w latach 70 i 80.? Tego się można dowiedzieć ze zdjęć Czesława Misiuka, którego bogate archiwum udostępnia Czytelnikom od kilku tygodni jego syn Tomasz, również fotograf. Rozpoznajecie te miejsca?

Co tydzień na portel.pl przedstawiamy kolejne tematycznie podzielone zdjęcia, jakie od drugiej połowy lat 60. wykonywał w Elblągu znany fotograf Czesław Misiuk (1937-2001). Przekazał je nam jego syn Tomasz, również fotograf.

Dzisiaj publikujemy zdjęcia Elbląga z lat 70. i 80. Znajdziecie na nich m.in. zdjęcia z centrum Elbląga, ale i z powstającej wówczas Zawady. Poznajecie te miejsca? Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie okazją do wspomnień, opowieści szczególnie skierowanych do młodszych elblążan, "jak kto kiedyś było". Wszystkich - którzy by chcieli uzyskać odbitki lub większe formaty publikowanych w portEl.pl zdjęć - Tomasz Misiuk zaprasza do kontaktu mailowego pod adresem fotografista18@gmail.com

Od redakcji: Większość zdjęć dzisiaj publikowanych opisaliśmy. Zachęcamy Czytelników do dzielenia się swoją wiedzą na temat tych miejsc w komentarzach, można też dodawać opisy pod konkretnym zdjęciem, do czego gorąco zachęcamy.