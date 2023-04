"Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa spawaczy" (Głos z przeszłości, odc. 86)

Ekipy łączności podjęły szereg zobowiązań pierwszomajowych. Wyremontowano do dnia 25 bm. silnik spalinowy, kosiarkę wydobytą z gruzów w Elblągu i heblarkę do drzewa - pisała prasa w 1950 r.

W ramach naszych cotygodniowych podróży w czasie przeskoczymy z kwietnia 2023 do kwietnia 1950 i przyjrzymy się m. in. temu, jak przygotowywano się wtedy do obchodów 1 Maja. Zapraszamy.

Ekipy łączności Zakładów Mechanicznych wykonały zobowiązania 1-majowe

"Zakłady Mechaniczne im. gen. Świerczewskiego opiekują się gminami: Gronowo, Łęcze i Jegłownik. Członkowie ekip pomagają komitetom gminnym PZPR w podnoszeniu świadomości klasowej chłopów przez prowadzenie szkolenia na kursach II stopnia. W pracy tej wyróżniają się tow. Sielaczewska, która prowadzi szkolenia w Gronowie i tow. Drygalska – w majątku państwowym Fiszewo.

Działalność ekip łączności pomaga mało i średniorolnym chłopom w likwidacji wpływów bogaczy wiejskich.

Ekipy łączności podjęły szereg zobowiązań pierwszomajowych. Wyremontowano do dnia 25 bm. silnik spalinowy, kosiarkę wydobytą z gruzów w Elblągu i heblarkę do drzewa. W pracy tej wyróżnili się szczególnie tow. tow. Jurczak, Szczepaniak, Lożyński i Kopacz.

Naprawione maszyny zostaną przekazane spółdzielniom produkcyjnym w Próchniku i Jagodowie w czasie uroczystości pierwszomajowych".

Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych wykonała plan produkcyjny na kwiecień w dniu 25 bm.

"Załoga Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych wykonała kwietniowy plan produkcji w dniu 25 bm. Robotnicy podjęli ponadto zobowiązanie wykonania do końca bm. produkcji wartości około 6 mln zł.

Przedterminowe wykonanie miesięcznego planu produkcji zawdzięcza zakład wzmożonej wydajności pracy całej załogi, a w szczególności przodujących grup i robotników.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa spawaczy z hali nr 1, która w ramach czynu pierwszomajowego zadeklarowała wzmożenie wydajności od 150 do 180 proc. normy wykonując do dnia 25 bm. przeciętną normę w 200 proc. Grupa otrzymała proporczyk pierwszomajowy. Proporczyki pierwszomajowe otrzymała również brygada tow. Franciszka Kownackiego oraz Zdzisław Kowalczyk i Stefan Staręga, trzykrotny przodownik pracy".

Szkolenie pracowników drogowych

"Zw. Zaw. Pracowników Drogowych, doceniając znaczenie szkolenia ideologicznego i zawodowego swych członków, rozpoczął w dniu 24 bm. tygodniowy kurs dla rad zakładowych i mężów zaufania. W kursie bierze udział 22 słuchaczy z terenu 6 powiatów woj. gdańskiego.

Kurs odbywa się w siedzibie Pow. Rady Zw. Zaw. Słuchacze są zakwaterowani w schronisku turystycznym PTK. Na zakończenie kursu wezmą oni udział w wycieczkach do Krynicy Morskiej i pochylni w Buczyńcu.

W przyszłym miesiącu Zw. Zaw. Pracowników Drogowych zorganizuje dwa nowe kursy dla rad zakładowych i mężów zaufania, w którym weźmie udział siedemdziesięciu uczestników".

Akademie 1-majowe w dniu dzisiejszym

W dniu dzisiejszym tj. 28 bm. o godz. 17 odbędą się następujące akademie pierwszomajowe. W sali konferencyjnej KM PZPR przy ul. Mierosławskiego 5 – (dla kół terenowych), rzemiosła, PUR, gimnazjum energetycznego, personelu Domu Dziecka i pracowników lotniska.

O godz. 16 w świetlicy stoczni rzecznej dla pracowników stoczni.

O godz. 16 – w świetlicy elewatorów zbożowych dla pracowników elewatorów, straży pożarnej i GUM.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 115, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.