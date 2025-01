Od PWSZ do ANS (70 lat akademickiego Elbląga, odc. 11)

Kończymy nasz cykl dotyczący 70-lecia szkolnictwa akademickiego w Elblągu. Tym razem skupimy się na na historii PWSZ i ANS w latach 2015-2024.

Niniejsza publikacja dotycząca PWSZ, a później ANS w Elblągu będzie oparta przede wszystkim na kalendarium uczelni przygotowanym przez jej pracowników, a także na albumie jubileuszowym dotyczącym lat 1998-2018 oraz mniejszych udostępnionym nam materiałach. Za pomoc i konsultację dziękujemy Iwonie Dwojackiej, kierownikowi Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą ANS.

2015

4 lutego 2015 odbyło się spotkanie zorganizowane przez prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka z przedstawicielami elbląskich przedsiębiorstw. Celem spotkania było omówienie możliwości wspierania rozwoju gospodarczego, technologicznego i innowacyjnego miasta Elbląga i jego regionu poprzez realizowanie idei "Złotego Trójkąta". 23 kwietnia Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru na kolejną kadencję (1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r.) prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję rektora PWSZ.

7 maja Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru prorektorów na kadencję od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. Na funkcję prorektora ds. kształcenia została wybrana dr Iwona Kijowska. Prorektorem ds. organizacyjnych pozostała na drugą kadencję dr Irena Sorokosz.

W dniach 18-22 maja odbył się Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2015, pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

2 lipca - V edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagrodę "Najwyższa Jakość Studiów".

30 września odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Praktyki zawodowe – nowy system dla wyższych szkół zawodowych” wygłosił dr inż. Jarosław Niedojadło.

26 listopada miało miejsce spotkanie przedstawicieli pracodawców z regionu elbląskiego z dyrekcją i nauczycielami akademickimi Instytutu Politechnicznego. W spotkaniu uczestniczył rektor PWSZ w Elblągu.. Podczas spotkania odbyła się dyskusja o perspektywach rozwoju branży mechanicznej w regionie elbląskim, oczekiwaniach pracodawców odnośnie przygotowania absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn oraz możliwościach zatrudniania absolwentów Instytutu Politechnicznego.

2016

W dniach 30 maja - 3 czerwca odbył się Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2016: pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

5 lipca - VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów", Certyfikat Złoty dla Uczelni oraz Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od poprzedniej pozytywnie zakończonej certyfikacji.

29 września odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Od nauczania do uczenia się – rola PWSZ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” wygłosił dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski.

21 października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) jako podmiot mogący świadczyć usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych, także UE.

27 października w PWSZ w Elblągu gościł Eric Verrier - wicemer Compiegne odpowiedzialny za bezpieczeństwo. W trakcie spotkania z rektorem Zbigniewem Walczykiem poruszono między innymi zagadnienia dotyczące warunków studiowania oraz możliwości wymiany studentów w ramach programu Erasmus+.

1 grudnia podpisano umowę o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Kaliningradzką filią Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego "Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy".

W grudniu 2016 rektor Zbigniew Walczyk został uhonorowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działania podejmowane na rzecz PWSZ w Elblągu indywidualną nagrodą II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/16.

2017

6 lutego 2017 odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym w PWSZ w Elblągu. Jednocześnie zainaugurowany został projekt STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu.

W kwietniu 2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 2 miejsce wśród polskich uczelni w kategorii "Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

25 maja odbył się Festiwal Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elbląg. Celem Festiwalu było przybliżenie tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania.

W dniach 21 maja - 3 czerwca odbył się Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2017 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

14 czerwca 2017 - uzyskanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu Certyfikatu Jakości Uczelnia Liderów 2017 oraz Wyróżnienia Specjalnego Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

28 września miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynająca obchody jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Tego samego dnia rektor PWSZ Zbigniew Walczyk odebrał odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS.

2018

15 lutego 2018 - rektor PWSZ Zbigniew Walczyk oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę na realizację projektu „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

20 lutego podpisano umowę o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Tarnopolu im. Iwana Puluja przez rektorów: prof. Jasnija Petro oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

23 lutego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronatem naukowym Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku w Braniewie”.

22 marca PWSZ została wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Na realizację zadania Uczelnia otrzymała 1 milion złotych.

26 marca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała ponad 6 milionów złotych z ministerialnego konkursu Zintegrowane Programy Uczelniane na realizację projektu zatytułowanego "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III Generacji”.

19 kwietnia rektor Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Marcinem Bukowskim, dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

25 kwietnia rektor PWSZ Zbigniew Walczyk, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowę o finansowaniu projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury.

10 maja Zbigniew Walczyk odebrał z rąk Piotra Opaczewskiego, prezesa Zarządu Okręgowego Porozumienia na okręg 34 (Elbląg) symboliczny czek na kwotę 1 miliona złotych. Powyższą kwotę przekazał minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

22 maja – obchody Turbinaliów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 28 czerwca – uroczysta Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W trakcie uroczystości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała 3 nagrody: Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2018, Certyfikat platynowy oraz Wyróżnienie PRIMUS.

29 czerwca 2018 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu z okazji Jubileuszu XX-lecia PWSZ w Elblągu.

10 lipca w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, po raz pierwszy w historii uczelni dyplomy ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) odebrała grupa 29 absolwentów kierunku pedagogika, z dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wrzesień 2018 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce i otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018.

27 września w parku im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego powstała „Alejka XX-lecia PWSZ w Elblągu” będąca symbolem więzi społeczności akademickiej z Elblągiem.

28 września odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

28 listopada PWSZ w Elblągu otrzymała European Quality Certificate 2018 dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

2019

17 stycznia 2019 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronat naukowy nad Kołem Seniorów STOP w Elblągu.

1 lutego rozpoczęto realizację projektu "Startup House III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W lutym 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe w wysokości 1 miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. 1 marca 2019 miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z jubileuszem 20-lecia podyplomowych studiów ,Organizacji i zarządzania oświatą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

15 marca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I edycji studiów podyplomowych język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 18 marca - decyzją Komisji Akredytacyjnej Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością" 2019 oraz Certyfikat nadzwyczajny - Laur Innowacyjności.

30 maja ulicami Elbląga przeszedł tradycyjny pochód studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Wydarzenie to rozpoczęło święto studentów Turbinalia 2019.

15 czerwca 2019 - uroczyste Akademickie Święto Sportu, będące częścią obchodów 20-lecia powstania Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. Czerwiec 2019 - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podpisał umowę bilateralną w ramach europejskiego Programu ERASMUS+ z Uniwersytetem w Dubrowniku z Chorwacji.

17 września odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tego dnia 60 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu deklarację podpisała dr Irena Sorokosz, prorektor ds. Organizacyjnych.

27 września odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

26 października uroczyste ślubowanie złożyli studenci Akademii Dziecięcej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Podczas Jubileuszowej X Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 ponad 100 dzieci otrzymała indeksy oraz wysłuchała hymnu akademickiego „Gaudeamus Igitur".

W grudniu Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez KEN oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt.).

2020

19 maja 2020 - pierwsze prace dyplomowe w PWSZ w Elblągu obronione online. Studenci z Instytutu Ekonomicznego obronili prace licencjackie w domu, przed monitorem swojego komputera. To pierwsze takie wydarzenie w historii uczelni. 22 maja Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni na funkcję rektora PWSZ w Elblągu na kadencję 2020-2024.

W lipcu 2020 r. mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu opuścił 10-tysięczny absolwent. Posiadaczem dyplomu ukończenia studiów o numerze 10 000 został Daniel Gliński, który studiował w Instytucie Ekonomicznym na kierunku ekonomia, na specjalności ekonomika procesów logistycznych.

9 lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu VI kadencji, któremu przewodniczył urzędujący rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

1 września w sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu miało miejsce tradycyjne przekazanie insygniów nowym władzom PWSZ w Elblągu. Podczas uroczystości rektor dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni przedstawił nowo mianowanych prorektorów: prorektora ds. organizacyjnych i naukowych dr Irenę Sorokosz oraz prorektora ds. kształcenia dr inż. Jerzego Buriaka. Dyrektorem Instytutu Politechnicznego mianowana została dr Agata Rychter, natomiast pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej został dr inż. Jacek Paluszak.

25 września odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w nowej 7 kadencji 2020-2024. 1

9 października 2020 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Inauguracja odbyła się w reżimie wynikającym z wytycznych epidemiologicznych.

W grudniu 2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podjęła współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach wsparcia realizacji projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

2021

3 marca 2021 - rektor PWSZ w Elblągu Jarosław Niedojadło oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”.

W marcu 2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dołączyła do ogólnoświatowej sieci akademickich partnerów współpracujących z uznanym liderem w branży IT korporacją Red Hat.

9 kwietnia w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się pierwsza obrona pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku studia menadżersko-prawne.

29 maja dobiegła końca 10. jubileuszowa edycja Akademii Dziecięcej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W auli uczelni odbyło się uroczyste dyplomatorium, podczas którego mali studenci w obecności rodziców i zaproszonych gości odebrali dyplomy ukończenia rocznych studiów. Maj 2021 to także obchody 20-lecia działalności Galerii Filar Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

21 września Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmianę nazwy uczelni na: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

30 września w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. 30 września rektor PWSZ Jarosław Niedojadło podpisał umowę o współpracy z Rządowym Centrum Legislacji reprezentowanym przez prezesa dr. Krzysztofa Szczuckiego.

8 grudnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów informatycznych dla uczniów klas III Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w zajęciach.

2022

24 lutego 2022 r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przyjął uchwałę nr 16/2022 o treści: "Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wyraża solidarność z obywatelami Ukrainy, zmagającymi się z autorytarną agresją. Z niepokojem obserwujemy sytuację na Ukrainie, wierząc w szybkie zakończenie konfliktu zbrojnego. Pragniemy zapewnić o naszej przyjaźni i gotowości wsparcia".

28 lutego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu włącza się w akcję pomocy Ukrainie wraz z Polską Akcją Humanitarną. Akcja ma charakter ciągły.

1 marca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od 1 marca 2022 r. zmienia nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

6 lipca Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministra Edukacji i Nauki w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia.

29 września w auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023, rozpoczynająca obchody Jubileuszu 25-lecia uczelni. W październiku rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu Jarosław Niedojadło podpisał w ramach Programu Erasmus+ umowę z Alanya HEP University z Turcji.

2023

9 marca pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu została podpisana umowa o współpracy mająca na celu objęcie patronatem przez uczelnię uczniów klasy technik-ekonomista. Również 9 marca 2023 pomiędzy ANS a Zespołem Szkół Technicznych w Elblągu została podpisana umowa o współpracy, mająca na celu objęcie patronatem przez uczelnię uczniów klasy technik analityk - pragmatyka służby w policji.

2 października w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. 23 października rektor ANS Jarosław Niedojadło podpisał porozumienie o współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną, reprezentowaną przez dyrektor EOK dr Karolinę Nowotczyńską.

26 października podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, na mocy której uczelnia objęła patronatem uczniów klas: technik informatyk oraz technik logistyk.

23 listopada w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu miało miejsce otwarcie Centrum Kompetencji Społecznych, jednej z największych inwestycji realizowanych przez uczelnię.

8 grudnia 2023 podpisano umowę z dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu Hanną Szuszkiewicz dotyczącą współpracy, której celem jest objęcie patronatem przez uczelnię uczniów klasy pierwszej.

2024

22 marca dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni został wybrany na drugą kadencję rektorską w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Od 1 marca 2023 roku Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu realizuje projekt Unii Europejskiej pn. BOOST (Bringing Opportunities and Organizational Success to Small Local Universities in Ukraine). W ANS w Elblągu odbyła się wizyta studyjna z udziałem 21 przedstawicieli wszystkich partnerów projektu, tj. z Estonii, Słowenii i Ukrainy. W kwietniu 2024 Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję ministra nauki w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Logistyka.

14 maja rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło uroczyście wręczył dyplom oraz pogratulował 11-tysięcznemu absolwentowi. Dyplom o numerze 11 000 otrzymał mgr Wojciech Krajnik, który studiował na kierunku studia menadżersko-prawne w Instytucie Ekonomicznym. Promotorem jego pracy magisterskiej był prof. dr hab. inż. Roman Kisiel.

6 czerwca odbyły się Juwenalia Elbląskie 2024, a 26 czerwca w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu odbyło się uroczyste dyplomatorium.

2 lipca w Instytucie Pedagogiczno-Językowym odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe studentek 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

3 lipca - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uzyskała tytuł Diamentów Forbesa 2024. 30 września w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2024/2025.

10 grudnia po raz kolejny w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu zorganizowane zostało seminarium w ramach kampanii Biała Wstążka.

Dodatkowo, poświęćmy trochę uwagi mniejszym uczelniom, które w Elblągu funkcjonowały w ostatnich dwóch dekadach. Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu – podajemy za stroną WSD – na początku XXI wieku przeszło szereg prac remontowych, w 2007 dokonano m. in. rewitalizacji zabytkowego budynku dydaktycznego, a w 2011 r. otwarto nowy budynek dydaktyczny. Seminarium nieprzerwanie od 1999 roku wydaje rocznik naukowy Studia Elbląskie. Dodajmy, że od roku akademickiego 2024-2025 elbląscy klerycy studiują i mieszkają w Olsztynie.

W Elblągu działał też zamiejscowy wydział Szkoły Wyższej Bogdana Jańskiego, zajęcia odbywały się początkowo w biurowcu przy ul. Stoczniowej, a następnie w siedzibie przy al. Grunwaldzkiej. Dziekanem elbląskiego wydziału zamiejscowego uczelni był dr hab. Janusz Hochleitner, późniejszy wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku (zmarł w 2018 r.)

Na początku XXI wieku uczelnia kupiła zabytkowy budynek przy ulicy Stoczniowej, który później wyremontowała. Dzisiaj uczelnia nie prowadzi już zajęć w Elblągu, choć formalnie jej wydział zamiejscowy funkcjonuje, chętni mogą zapisywać się na studia zaoczne w innych miastach, m. in. w Warszawie czy Łomży.

