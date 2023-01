"Szerzej propagować sporty wodne i turystykę" (Głos z przeszłości, odc. 74)

- Istniejące na terenie miasta Elbląga i powiatu kluby sportowe i koła powinny szerzej propagować sporty wodne i turystykę na szlakach wodnych - pisała prasa w 1950 r.

W kolejnym odcinku Głosu z przeszłości co nieco o turystyce wodnej w regionie. Odwiedzimy też Zawodzie ("Za Kanałem"), Próchnik i Gronowo Górne. Zapraszamy na podróż w czasie.

Okolice Elbląga mają warunki do rozwoju turystyki wodnej

Okolice Elbląga posiadają doskonałe warunki do rozwoju sportów i turystyki wodnej. Jak dotychczas jednak możliwości te są niewykorzystane. Trudności stwarza tu również nieodpowiednie ustosunkowanie się żeglugi państwowej. Dotyczy to przede wszystkim sprawy przejazdów statkami z Elbląga do Krynicy Morskiej. Cena biletów za przejazd skalkulowana była w ub. roku zbyt wysoko jak na możliwości świata pracy.

Punkt higieny pracy w dzielnicy robotniczej

W dzielnicy Za Kanałem zamieszkałej przez duża ilość robotników zakładów mechanicznych został uruchomiony punkt higieny pracy.

Urzędujący w tym punkcie lekarz będzie udzielać robotnikom odpowiednich porad i wskazówek.

Wzorowa świetlica młodzieżowa powstanie w spółdzielni produkcyjnej w Próchniku

Członkowie ZMP w spółdzielni produkcyjnej w Próchniku postanowili urządzić wspólnie z junakami SP wzorową świetlicę młodzieżową, która dawałaby możliwości rozwinięcia samokształcenia oraz była miejscem kulturalnej rozrywki po pracy.

Z pomocą młodzieży przyszedł członek spółdzielni ob. Nowicki, który przeznaczył na świetlicę połowę swego domu mieszkalnego.

Obok świetlicy wybudowane zostaną boiska sportowe dla zorganizowanego już zespołu sportowego, który nie posiada jednak dotychczas dostatecznej ilości sprzętu. Sprzęt ten zamierzają ZMP-owcy z Próchnika zakupić z pieniędzy, uzyskanych jako dochód z organizowanych imprez.

Radiofonizacja gromady Gronowo Górne

W bieżącym miesiącu gromada Gronowo Górne otrzyma urządzenia radiofoniczne. Do radiofonizacji mieszkań chłopskich przyczyniła się w dużej mierze jednostka wojskowa, której żołnierze pomagali w pracach przy doprowadzeniu linii.

Robotnicy i chłopi realizują zobowiązania pierwszomajowe

Do Komitetów Miejskiego i Powiatowego PZPR w Elblągu napływają już z poszczególnych zakładów przemysłowych i od ludności wiejskiej meldunki o przedterminowej realizacji zobowiązań 1-majowych.

Załoga stalowni Zakładów Mechanicznych wykonała w ramach czynu 1-majowego na 8 dni przed terminem ostatnią piaskownicę.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jegłowniku zameldowało o likwidacji 10 ha odłogów, na których członkinie koła zasiały konopie. Poza tym w ramach zobowiązań 1-majowych zorganizowano kurs kroju i szycia dla żon mało i średniorolnych chłopów.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 105, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.