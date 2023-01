"Wykarmić duże ilości bydła i trzody" (Głos z przeszłości, odc. 75)

- Dnia 16 bm. nastąpiło otwarcie mostu pontonowego na Wiśle elbląskiej – pisała prasa w 1950 r.

Mało Elbląga w kolejnym numerze Głosu z przeszłości, ale nie szkodzi – przecież wyjątkowo możemy się wybrać na wycieczkę nieco dalej. Zapraszamy na podróż w czasie.

Rozwój gospodarki hodowlanej – perspektywą gospodarczą Żuław

Mady żuławskie, dając wysokie plony buraka cukrowego, pasz zielonych i różnych pasz treściwych, stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju hodowli trzody chlewnej i bydła. Możliwości te są tym większe, że w wielu gospodarstwach istnieją już nowoczesne betonowane obory i chlewnie.

Cukrownie w Malborku i Nowym Stawie oraz olejarnia "Żuławy" w Nowym Dworze Gdańskim dostarczają rolnikom dużych ilości pasz treściwych, jak wytłoków buraczanych i makuch. Plantacje buraków cukrowych dają rokrocznie tysiące ton kiszonek doskonałej paszy dla bydła w okresie zimowym. Np. przy plonie 200 kwintali buraków z ha, chłopi utrzymują 9 kwintali wytłoków i 100 kwintali liści. Należyte zużycie tych odpadków w gospodarce budowlanej pozwala wykarmić duże ilości bydła i trzody chlewnej i powiększa przez to znacznie dochodowość każdego gospodarstwa.

Otwarcie mostu pontonowego na Wiśle elbląskiej

Dnia 16 bm. nastąpiło otwarcie mostu pontonowego na Wiśle elbląskiej. Otwarcia mostu dokonał przewodniczący PRN pow. Gdańskiego tow. Michał Kulik, w obecności przedstawicieli Komitetu Powiatowego PZPR, Starostwa Gdańskiego, zarządu drogowego oraz ludności zamieszkałej po obu stronach rzeki.

Nowo otwarty most będzie miał duże znaczenie. Połączy on położone po obu stronach rzeki spółdzielnie produkcyjne. Po jego otwarciu uruchomiona zostanie linia autobusowa Gdańsk-Sztutowo.

1000 świetlic wiejskich w województwie gdańskim

Ok. 1000 świetlic, znajdujących się w majątkach państwowych i gromadach woj. gdańskiego, przyczynia się w dużej mierze do rozwoju życia kulturalnego wsi.

Wiele wiosek poszczycić się może bogatym życiem świetlicowym. Do takich należą Bielkówko, Rudno, Kulice, Niestępowo. Nie brak również i świetlic jak np. w Pomorskiej Wsi i Miłobach, które mimo posiadanych dobrych warunków świecą pustkami.

Celem poprawienia sytuacji w tej dziedzinie od stycznia br. urządza się w miastach powiatowych seminaria dla kierowników świetlic, podczas których zaznajamia się ich z formami prac świetlicowych. Wykładowcami są aktywiści związkowi, przedstawiciele organizacji społecznych, nauczycielstwo.

We Wrzeszczu zorganizowano poradnię świetlicową, zaopatrującą w materiały świetlicowe całe województwo, instruktorzy poradni udzielają rad i wskazówek. W chwili obecnej zespoły świetlicowe na wsi przygotowują się do obchodu święta 1 Maja. W dniu tym przewiduje się wyjazd 40 zespołów świetlicowych trójmiasta do świetlic wiejskich.

Ogłoszenia drobne

"Unieważniam zagubiony kwitariusz kasowy nr 22134 do 22200. Zarząd Nieruchomości Miejskich Elbląg".

"Zgubiono legitymację Liceum Ogólnokształcącego, nr 311, Kazimierz B., Malbork".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 106, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.