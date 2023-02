Zamechowski chór „Echo”

Medal okolicznościowy wydany na XV-lecie Związkowego Chóru Męskiego „Echo” (fot. archiwum Fabiana Ślagowskiego)

Pracownicy Zamechu z zamiłowaniem do śpiewu chóralnego przez długie lata starali się o powołanie do życia zespołu, który dawałby im możliwość realizacji ich pasji artystycznych. Oczekiwania te zostały spełnione w grudniu 1974 r., kiedy to pod patronatem Rady Zakładowej Zamechu oraz przy wsparciu dyrektora naczelnego powołany został do życia Związkowy Chór Męski. W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu chór ten przybrał nazwę „Echo”. Przetrwał blisko ćwierćwiecze. Dziś przypomnę ludzi którzy go przez lata tworzyli oraz ich osiągnięcia. Bezcennym ich świadectwem jest kronika chóru „Echo” z lat 1974 - 80, którą ocaliła i udostępniła mi Teresa Wojcinowicz. Po jej zdigitalizowaniu dziś udostępniam ją elblążanom, licząc na to, że w niejednej rodzinie przywoła wspomnienia i zachęci do pogłębienia wiedzy na ten temat.