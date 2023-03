"Zaświadczeniem lekarskim uchylają się od wykonania zadań" (Głos z przeszłości, odc. 84)

- Ludziom naprawdę chorym rady zakładowe powinny dopomóc w uzyskaniu szybkiej opieki lekarskiej. Ludzi natomiast, którzy udają się do lekarzy tylko po to, aby otrzymać zwolnienie z pracy, należy bezwzględnie zwalczać – pisała prasa w 1950 r.

W kolejnym odcinku Głosu z przeszłości głównie o tym, jak ponad 70 lat temu podchodzono do zwolnień lekarskich z pracy. Będzie też o tym, że bank inwestycyjny zlikwidował nadgodziny i o paru innych sprawach. Zapraszamy na podróż w czasie.

Elbląska służba zdrowia wzmaga walkę o dyscyplinę pracy

"W Elblągu odbyła się narada aktywu związkowego i pracowników służby zdrowia, poświęcona sprawie walki z bumelanctwem. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób, m. in. dyrektor Ubezpieczalni Gdańskiej, obejmującej swym zasięgiem również teren elbląski tow. Lipert oraz lekarz naczelny tow. dr Kowalkowski.

Sprawę działalności służby zdrowia i zwalczania prób wykorzystywania świadectw lekarskich do nieusprawiedliwionego opuszczania pracy, omówił naczelny lekarz Ubezpieczalni dr Krzyszkowski, który podał kilka przykładów wyraźnego bumelanctwa wymieniając m. in. nazwisko pracownicy PBP Leokadji K., która przychodzi do lekarzy nie po porady, ale jedynie celem otrzymania zwolnienia.

Dr Wiśniewski stwierdził, że w chwili obecnej ośrodki zdrowia są przeciążone. Na skutek dużej ilości zgłoszeń, w sprawie otrzymania zaświadczeń lekarskich, personel ośrodków nie może udzielić pomocy rzeczywiście jej potrzebującym.

Przedstawiciel ORZZ tow. Bajurski omówił w toku dyskusji zadania rad zakładowych i grup związkowych w akcji uświadamiania robotników.

Ludziom naprawdę chorym rady zakładowe powinny dopomóc w uzyskaniu szybkiej opieki lekarskiej. Ludzi natomiast, którzy udają się do lekarzy tylko po to, aby otrzymać zwolnienie z pracy, należy bezwzględnie zwalczać.

W wypadkach jaskrawego symulowania należy wyciągać jak najostrzejsze konsekwencje. Organizacje związkowego powinny pomagać lekarzom w wykrywaniu osób, które zasłaniając się zaświadczeniem lekarskim uchylają się od wykonania zadań produkcyjnych.

Na zakończenie narady zebrani uchwalili rezolucję, w której witają ustawę o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy".

Przedterminowa instalacja światła w 100 izbach mieszkalnych

"Robotnicy Oddziału nr 5 PPE w Elblągu przyłączyli do sieci elektrycznej na 10 dni przed terminem 100 izb mieszkalnych przy ul. Wiślickiej. Poza tym założono przed terminem instalację elektryczną w budynkach nr 40 i 41 przy ul. Lubranieckiej".

Robotnicy elektrowni realizują swe zobowiązania

"Grupa robotników elektrowni elbląskiej zajęta przy naprawie młyna węglowego wykonała zobowiązanie pierwszomajowe na 10 dni przed terminem. Kapitalny remont młyna ukończony został w dniu 21 bm.

Strażacy elektrowni wykonali na 8 dni przed terminem prace związane z usuwaniem pozostałości poniemieckiego bunkra".

Bank inwestycyjny zlikwidował nadgodziny

"Pracownicy Banku Inwestycyjnego, realizując zobowiązania 1-majowe, usprawnili znacznie tok urzędowania, dzięki czemu stało się zbędne stosowanie nadgodzin. W ramach realizacji zobowiązań zorganizowano w banku biblioteczkę liczącą 100 tomów oraz oczyszczono z gruzu teren przy budynku szkolnym".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 113, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.