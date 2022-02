Bezpłatny fryzjer i manikiurzystka dla seniorów

Elbląskie Centrum Usług Społecznych poszukuje firmy, która świadczyła będzie „Mobilne usługi pielęgnacyjne” dla seniorów. Będą oni mogli bezpłatnie skorzystać z fryzjera oraz manikiurzystki w swoich domach.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych ogłosiło przetarg na świadczenie „Mobilnych usług pielęgnacyjnych” dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Jak czytamy w dokumentach przetargowych, usługa skierowana będzie do mieszkańców Elbląga, którzy ukończyli 75 lat, a także osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Będą one mogły bezpłatnie i w swoim domu skorzystać z usług fryzjera i manikiurzystki. Usługa pielęgnacji i higieny paznokci ma być dostępna dla odbiorcy raz na kwartał, czyli będzie on mógł skorzystać z każdej tej usługi raz na 3 miesiące. Dotyczy to również mycia, strzyżenia oraz modelowania włosów. Seniorzy oraz oraz osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z "Mobilnych usług pielęgnacyjnych" od poniedziałku do piątku w godz. 9 -16. Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać swoje oferty do 15 lutego.

Przypomnijmy, że niedawno ECSU poszukiwał firmy, która miała świadczyć usługę „ECUS Taxi”. Ma to być pomoc dla osób niepełnosprawnych i seniorów w dotarciu do lekarza czy na zakupy. Z takiego darmowego transportu będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Usługę tę będzie realizowało Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS z Elbląga, które wygrało przetarg.