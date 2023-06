Brak chętnych na działkę na Modrzewinie

Nie znaleźli się chętni na kupno prawie hektarowej działki na Modrzewinie, przy ul. Kwiatkowskiego. Na zaplanowany na 5 czerwca przetarg nikt nie wpłacił wadium.

Władze miasta wystawiły na przetarg niezabudowaną działkę przy ul. Kwiatkowskiego za cenę wywoławczą 920 tys. złotych netto (plus VAT). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przeznaczony pod działalność produkcyjną, prowadzenie składów i magazynów lub zabudowę usługową.

Na przetarg nie zgłosił się żaden chętny, wkrótce zapewne zostanie on powtórzony. Przypomnijmy, że potencjalny nabywca nieruchomości miałby czas do 31 grudnia 2026 roku na rozpoczęcie zabudowy nieruchomości, a jej zakończenia do 31 grudnia 2028 r.