Co dalej z portem?

- Promujemy nasz port za granicą, inwestujemy, szukamy dofinansowania zewnętrznego dla koniecznych inwestycji - odpowiada Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga w odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Traksa w sprawie rozwoju elbląskiego portu.

Portowego sporu pomiędzy radnym PiS Rafałem Traksem a prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim ciąg dalszy. Przypomnijmy: na początku grudnia radny zwołał konferencję prasową, na której poinformował elblążan za pośrednictwem lokalnych mediów o złożeniu interpelacji do prezydenta ws. rozwoju portu. W odpowiedzi prezydent zwołał konferencję prasową, na której poinformował mieszkańców za pośrednictwem lokalnych mediów, że radny nie interesuje się portem.

Interpelacja została jednak złożona i prezydent zgodnie z prawem musiał na nią odpowiedzieć - bez względu na to czy radny się interesuje czy nie. 15 grudnia odpowiedź została opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej elbląskiego ratusza.

„Przekop i tor wodny do Elbląga ma powstać do 2023 r., ale co dalej? Czy prezydent Elbląga oraz podległe mu służby prowadzą działania w skali kraju i międzynarodowej do pozyskania inwestorów oraz przewoźników „zalewowych“ oraz prac związanych z przystosowaniem portu do przyjmowania większych jednostek niż dotychczas. Czy został opracowany jakiś dokument przedstawiający plan rozwoju portu i dostosowania go do nowych możliwości gospodarczych“ - pyta radny Rafał Traks w swojej interpelacji.

W odpowiedzi podpisanej przez wiceprezydenta Elbląga Janusza Nowaka możemy przeczytać informację o promowaniu elbląskiego portu wśród innych małych portów niemieckich, duńskich, szwedzkich, litewskich i rosyjskich. Opracowane także zostały następujące dokumenty: „Aktualizacja Strategii rozwoju Portu“, „Trendy rynkowe - przewozy ładunków i pasażerów promami w regionach Morza Bałtyckiego i Północnego“, „Analiza możliwości adaptacji infrastruktury portowej do obsługi biopaliw i ładunków płynnych“, „Koncepcja budowy obrotnicy dla statków“, „Prognoza transportu towarów w transporcie morskim w regionie Morza Bałtyckiego w raz z analizą floty transportowej“ oraz „Analizę dotyczącą terminali będących w zasobach Portu Elbląg oraz budowę nowych, w tym kontenerowych“.

Władze miasta chwalą się wydaniem od 1992 roku 100 mln zł na takie inwestycje jak: budowa terminala uniwersalnego przy ul. Radomskiej, budowa terminala pasażerskiego przy ul. Portowej, modernizacja nabrzeży bulwaru Zygmunta Augusta wraz z budowa mostów zwodzonych, modernizacja hangaru jachtowego w elbląskim jachtklubie oraz modernizacja pomostów i nabrzeży w Harcerskim Ośrodku Sportów Wodnych „Fala“.

„Kolejnymi działaniami w kierunku poszerzenia działalności portowej było: uruchomienie kontroli weterynaryjnych, pozyskanie nabrzeża z dostępem do bocznicy kolejowej przyległego do terenów Energa Kogeneracja oraz utworzenie punktu kontroli w ramach uproszczonych kontroli celnych“ - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Pozostaje kwestia najważniejsza, czyli pieniądze. W projekcie budżetu Elbląga na rok 2022 zapisano 1 milion zł na na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obrotnicy statków. Gros funduszy trzeba jednak pozyskać ze źródeł zewnętrznych: Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Prezydent zwrócił też uwagę na brak zapowiadanego tzw. „Funduszu Małych Portów“, który miał być źródłem pozyskiwania pieniędzy na inwestycje m. in. w porcie elbląskim.

"Obecnie samorząd złożył wnioski dotyczące przyznania środków finansowych na realizację inwestycji portowych z Regionalnych Programów Operacyjnych na najbliższą perspektywę finansową. Suma wnioskowanych inwestycji to ponad 160 mln zł“ - możemy przeczytać w odpowiedzi na interpelację.

Obecnie elbląski port „przerabia“ rocznie niecałe 100 tys. ładunków rocznie. W prognozach związanych z budową kanału szacuje się, że ilość ładunków może wzrosnąć nawet do 3,5 mln ton.

- Mamy nieodparte wrażenie, że to nie koniec dyskusji pomiędzy radnym a prezydentem. W 2023 r. odbędą się wybory samorządowe, a kwestia portu i tego, czy Elbląg jest, czy nie jest przygotowany do korzystania z otwarcia Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną prawdopodobnie będzie jedną z ważniejszych kwestii podnoszonych przez kandydatów na prezydenta podczas kampanii wyborczej.

