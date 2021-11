Czym Elbląg wabi inwestorów?

O tym właśnie dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Sporo czasu poświęcono możliwym inwestycjom na Terkawce, czyli terenie dawnego poligonu wojskowego, położonego wzdłuż drogi S22.

Obszerny dokument poświęcony pomocy przedsiębiorcom oraz inicjatywom, które mają zachęcić firmy do inwestowania w Elblągu, przygotował na posiedzenie komisji Departament Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jakie więc działania podejmowane są, by przyciągnąć biznes do naszego miasta? Jak podkreślał Robert Rajkiewicz, pracownik tego Departamentu, ten rok z powodu pandemii był specyficzny i wielu przedsiębiorców musiało zweryfikować swoje plany.

Nasz największy sukces?

- Czy mógłby pan powiedzieć, jaki jest nasz największy sukces, jeśli chodzi o pozyskanie inwestora? Interesują mnie przede wszystkim ci, którzy przyszli do naszego miasta z zewnątrz, skuszeni naszą ofertą inwestycyjną - dopytywał radny Piotr Opaczewski.

- Wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawialiśmy, przełożyło swoje decyzje. Nie tylko w Elblągu, tak też było w innych regionach Polski. To był specyficzny rok z powodu pandemii koronawirusa. Niektórzy decyzje o inwestycjach przełożyli, inni wycofali się. Obecnie rozmawiamy z jednym dużym przedsiębiorcą, nie mogę wymienić tu jego nazwy, ale jest to firma notowana na giełdzie warszawskiej. Jeśli te rozmowy uda się sfinalizować, byłby to znaczący sukces – mówił Robert Rajkiewicz.

Przez pierwsze trzy kwartały tego roku znaczącego inwestora spoza Elbląga w naszym mieście nie było.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami, z którymi rozmawialiśmy już wcześniej. Mamy jednego inwestora, który zamroził swoją inwestycję, warta jest ona 180 mln zł. Są również zapytania z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, szczególnie o tereny inwestycyjne. Jednak nie ma co ukrywać, że powoli się nam one kończą, szczególnie te przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców. Te, które pozostały, wymagają nakładu środków ze strony miasta, by je dostosować do potrzeb inwestorów. Przedsiębiorca, szczególnie ten z zewnątrz: z Polski, czy z zagranicy jest przyzwyczajony do tego, że niemal od razu może inwestować: teren jest wyrównany i przygotowany pod względem uzbrojenia, posiada media oraz drogi - wyjaśniał Robert Rajkiewicz.

Kierunek Terkawka

W przygotowanym przez Departament dokumencie możemy m. in. przeczytać, o "przekierowaniu zainteresowania terenów inwestycyjnych na tzw. Terkawce w kierunku budowy farm fotowoltaicznych, praktycznie jedynej na chwilę obecną możliwości prowadzenia działalności produkcyjno - usługowej na tym terenie".

- I tutaj właśnie zgłosiły się trzy firmy spoza Elbląga, na 22 listopada wyznaczony jest już przetarg. Zastanawialiśmy się, co zrobić z tym terenem, jest on ładnie usytuowany, przy rozwidleniu dróg S22 i S7, natomiast ze względu na położone tam lotnisko, nie pozwala na inwestycje, które pójdą w wysokość. Są tam ograniczenia z racji stref nalotu na lotnisko do budowy czegoś wyższego, czyli faktycznie jakiejkolwiek produkcji. Stąd pomysł, by rozeznać się na rynku firm fotowoltaicznych. Mamy trzech potencjalnych zainteresowanych. Są to duże firmy, kapitał koreański i szwedzki, jak i również firma, która zainwestowała w farmę fotowoltaiczną w pobliżu Elbląga. Jeśli to dojdzie do skutku, to miasto oprócz pieniędzy, które by spływały co roku z tytułu dzierżawy (teren dalej byłby terenem miejskim), inwestor zagospodarowałby także teren, m. in. wyrównał go. Byłaby to największa farma fotowoltaiczna w północnej Polsce, mówimy tu o 150 ha – wyjaśniał Robert Rajkiewicz.

Jak czytamy w dokumencie, zainicjowane zostały także rozmowy mające na celu pozyskanie dodatkowych terenów inwestycyjnych w granicach Portu Morskiego w Elblągu.

- Podjęto rozmowy na temat decyzji budowy odcinka drogi ulicy Rosnowskiego (Modrzewina Południe) oraz jego uzbrojenia w media i drogę, umożliwiające rozmowy z inwestorami (około 8 ha). Ważnymi działaniami, angażującymi również inne departamenty będą prace nad kierunkami rozwoju terenów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców oraz prace nad przystosowaniem pozostałych terenów na Modrzewinie Południe do stanu ich podstawowej możliwości inwestorskiej - czytamy w raporcie Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki.

Działki, mieszkania, magazyny

Możemy się też z niego dowiedzieć, że dzięki różnym działaniom i inicjatywom w ostatnich dwóch latach wydano podmiotom gospodarczym 53 pozwolenia na budowę nowych obiektów.

- W tym 22 obiektów mieszkalnych oraz 31 obiektów o przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym bądź handlowym oraz 21 pozwoleń na modernizację obiektów, w tym 2 dotyczące modernizacji obiektu mieszkalnego i 19 dotyczących modernizacji obiektów o przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym. Przygotowujemy wstępne dokumenty i współuczestniczymy w procesie sprzedaży działek przedsiębiorcom, chcącym realizować inwestycje. W 2019 i 2020 roku zrealizowana została sprzedaż nieruchomości dla 30 podmiotów gospodarczych, w tym m. in. dla 14 podmiotów z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, 15 podmiotów z przeznaczeniem na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową oraz 6 podmiotom na poprawę funkcjonalności. Dokonano na potrzeby przedsiębiorców sprzedaży m. in. 5 działek przy ul. Lotniczej jako działanie w zakresie: zagospodarowanie terenów powojskowych przy ul. Lotniczej na potrzeby przedsiębiorców – czytamy w dokumencie.

Departament podkreśla również, że podjął inicjatywę i opracował zasady działania „Pakietu pomocowego dla elbląskich przedsiębiorców", który ograniczał skutki wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Wpłynęło 239 wniosków od przedsiębiorców o pomoc miasta, która ogólnie wyniosła 950 tys. zł.