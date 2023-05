Duże zainteresowanie rewitalizacją kąpieliska

Już pięć razy elbląscy urzędnicy przekładali termin nadsyłania ofert na przetarg dotyczący rewitalizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. Powodem jest duża liczba pytań napływających do ratusza od potencjalnych wykonawców.

Przetarg na rewitalizacją kąpieliska prezydent Elbląga ogłosił w marcu, wyznaczając termin otwarcia ofert na 18 kwietnia. Od tego czasu był on przekładany już pięć razy, a powodem jest duża liczba pytań od potencjalnych inwestorów w różnych sprawach dotyczących treści przetargu. Urzędnicy odpowiedzieli już na 130 pytań, wyznaczając najnowszy termin składania ofert na 7 czerwca. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy będzie on ostateczny.

Przypomnijmy, że władze miasta poszukują wykonawcy, który za 58 mln zł netto (z VAT to ponad 71 mln zł), zbuduje w starej, tak zwanej wojskowej, niecce kąpieliska przy ul. Spacerowej nowy odkryty basen z infrastrukturą. Wśród prac znalazły się m.in. rozbiórka starej niecki, wykonanie nowych niecek z technologią uzdatniania wody (rekreacyjnej, z rwącą rzeką i torami pływackimi, brodzikiem – wodnym placem zabaw), wykonanie zespołu zjeżdżalni, boisk do siatkówki plażowej i kometki, placu zabaw dla dzieci, plaży. Powstaną też budynki z zapleczem basenowym i gastronomicznym, droga dojazdowa, a istniejący obok parking CRW Dolinka zostanie rozbudowany.

- Projektowane niecki wykonane będą ze stali nierdzewnej. Będą miały organiczne kształty oraz następujące parametry. Niecka rekreacyjna o głębokości od 0 do 180 cm podzielona na dwie strefy - pływacką o głębokości od 120 cm do 180 cm oraz rekreacyjną, w której zlokalizowane będą atrakcje takie jak sztuczna fala, leżanki z masażem, masaże karku, gejzery wodne, siatka do wspinaczki, grotę sztucznej fali itp. - czytamy w dokumentacji projektowej. - Niecka rekreacyjna posiadać będzie powierzchnię 2 613,48 m kw . Poprzez przepływy basen rekreacyjny połączony jest z rwącą rzeką o długości 180 mb. Pęd sztucznej rzeki osiągnięty będzie poprzez montowane dysze tworzące nurt. Niecka brodzika i wodnego placu dla dzieci posiadać będzie łączną powierzchnię 248,88 m2 . Na obiekcie znajdować się będzie również 5 zjeżdżalni wodnych o różnych długościach i przeznaczeniu dla różnych grup użytkowników oraz ograniczeń wiekowych. Na terenie opracowania zaprojektowano mostki i podwyższone tarasy w formie wysp.

Po otwarciu ofert okaże się, czy szacunki urzędników odbiegają od wycen potencjalnych wykonawców. Zwycięzca przetargu będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac.

Przypomnijmy, że elbląski samorząd otrzyma z rządowych funduszy 65 mln złotych dofinansowania na rewitalizację kąpieliska przy ul. Spacerowej.