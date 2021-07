Firma meblarska zainwestuje na Modrzewinie

Extom Meble z podelbląskiego Kazmierzowa kupiła dwuhektarową działkę na Modrzewinie. Była jedyną firmą, która przystapiła do przetargu, ogłoszonego przez ratusz.

Działka, którą Extom Meble kupił za milion 25 tysięcy złotych, znajduje się przy ul. Czuchnowskiego na Modrzewinie. Jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i magazynowej, m.in. firm Acoustics i Elstar.

Nieruchomość leży przy drodze publicznej, ale inwestor będzie musiał wykonać zjazd do niej na własny koszt, a także sfinansować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem (przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna).

Tę działkę (zaznaczoną kolorem żółtym) kupił Extom Meble

Extom Meble będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 roku. Co na działce dokładnie powstanie? Wysłaliśmy pytania do Extom Meble w tej sprawie, czekamy na odpowiedź. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren ten przeznaczony jest pod zabudowę usługową lub obiekty produkcyjne i magazyny.