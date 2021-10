Inżynier kontraktu skupi się na pierwszym etapie Wschodniej

Na wniosek naszej redakcji o udzielenie informacji publicznej Urząd Miejski udostępnił nam treść umowy zawartej z inżynierem kontraktu dotyczącej budowy ul. Wschodniej Bis. Umowę następnie aneksowano, wykreślając z niej część dotyczącą drugiego etapu inwestycji. Jakie zapisy pozostały?

Budowa ul. Wschodniej budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Około 3,5 tysiąca osób podpisało się pod petycją sprzeciwiającą się takiemu poprowadzeniu trasy, by oddzielała ona Bażantarnię od Góry Chrobrego. Po protestach władze miasta zarzuciły prace nad drugim etapem inwestycji. Wybrały za to wykonawcę pierwszego etapu, firmę Colas Polska. Ma on kosztować 12,7 mln złotych (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 7,2 mln zł).

Prezydent Elbląga jeszcze nie podpisał umowy z wykonawcą, jest za to zawarta umowa z inżynierem kontraktu, który będzie prowadził nadzór nad pierwszym etapem inwestycji, podczas którego powstanie 910 metrów drogi od ul. Łęczyckiej w kierunku Bażantarni. To będzie dwukierunkowa jezdnia o szerokości 7 m z chodnikami po obu stronach, zatokami autobusowymi, zjazdami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz dwukierunkową ścieżką rowerową. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka) planowane jest nowe skrzyżowanie w formie ronda. Inwestycja obejmuje także usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (przebudowa sieci w niezbędnym zakresie), wycinkę drzew w niezbędnym zakresie oraz budowę kanału technologicznego. Pierwszy etap ma być gotowy do 30 czerwca 2023 r.

Umowę z inżynierem kontraktu władze miasta podpisały 16 czerwca 2021 r., aneksowały ją 21 czerwca, wykreślając z niej część dotyczącą drugiego etapu inwestycji „ze względu na ważny interes publiczny”. W efekcie wynagrodzenie inżyniera kontraktu, którym została firma Nadzory GL Grzegorz Leszman ze Starogardu Gdańskiego zostało obniżone z 514 tys. złotych na 270 tys. zł.

Jakie zapisy zawiera umowa? Przede wszystkim mowa w niej o sporządzeniu aktualizacji planu funkcjonalno-użytkowego dla pierwszego etapu budowy ul. Wschodniej bis, analizie dokumentacji projektowej dla tej części inwestycji i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji prac. Umowa z inżynierem ma obowiązywać do końca czerwca 2023 r.

Zobacz umowę z inżynierem kontraktu i aneks do niej.