Królewiecka dla rowerzystów

Droga nr 504 w Dąbrowie (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Miasto szuka firmy, która zaprojektuje trasę pieszo-rowerową w ciągu ul. Królewieckiej, czyli drogi nr 504. Chodzi o odcinki od ul. płk. Dąbka do al. Piłsudskiego i od ul. Fromborskiej do granic miasta w Dąbrowie. To ma być element dłużej trasy, prowadzącej aż do Pogrodzia.

Pod koniec grudnia przetarg na projekt trasy pieszo-rowerowej od Dąbrowy-Kolonii (od granic administracyjnych Elbląga) do Pogrodzia, o czym już informowaliśmy, ogłosił Zarząd Dróg Wojewódzkich. Teraz przetarg na projekt dotyczący dwóch odcinków ul. Królewieckiej ogłosiły władze Elbląga W budżecie miasta w 2021 roku przeznaczono 230 tys. złotych na wykonanie projektu wspomnianej trasy. Ile to zadanie będzie ostatecznie kosztować? Odpowiedź na to pytanie przyniesie przetarg. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 5 marca, a będą one oceniane pod względem ceny, doświadczenia projektanta w branży drogowej i mostowej. Projekt oprócz budowy ścieżki ma uwzględniać m.in. przebudowę mostu koło hotelu Europa, budowę nowego oświetlenia, przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych, przebudowę zjazdów, renowację rowów przydrożnych, utworzenie elementów małej architektury i zagospodarowanie zieleni. Miasto nie wyklucza też, że ścieżka może mieć nawierzchnię... fluorescencyjną. Zwycięzca przetargu będzie musiał przygotować m.in. szczegółowy kosztorys, oraz - w imieniu miasta - wniosek o pozwolenie na budowę, a następnie prowadzić nadzór autorski w trakcie prowadzonych prac. Projekt trasy pieszo-rowerowej ma powstać w ciągu pół roku od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Do 9 miesięcy od tej daty mają być dopełnione wszystkie pozostałe formalności związane z rozpoczęciem inwestycji. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie dokładny termin realizacji obu inwestycji – miejskiej i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Władze województwa na ten cel mają pozyskać fundusze unijne. Jeśli tak się stanie, same prace mają potrwać około dwóch-trzech lat.

RG