Miasto zbywa nieruchomości... w mazowieckim

Dwie nieruchomości do zbycia ma miasto Elbląg we wsiach gminy Obryte w województwie mazowieckim. Jaka jest cena wywoławcza nieruchomości w Gostkowie i Sokołowie Włościańskim?

Odpowiemy od razu: w pierwszym przypadku 65 tys. zł, w drugim 250 tys. zł. Oba przetargi zostaną otwarte 11 grudnia.

W Gostkowie do zbycia jest nieruchomość rolna o powierzchni niespełna 1,3 ha. "Nieruchomość nie tworzy zwartego rozłogu, poprzecinana jest drogą gminną i rowem melioracyjnym. Najbliższe otoczenie: od strony północnej rzeka Narew, od południa droga powiatowa, od wchodu pojedyncza zabudowa zagrodowa, tereny rolnicze, po stronie zachodniej tereny użytkowane rolniczo oraz tereny leśne (...) Teren nieruchomości niezabudowany, nieutwardzony, porośnięty zielenią nieurządzoną, fragmentami zakrzewiony i zadrzewiony, południowa część działki stanowi tereny rolne (...) Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej" – czytamy w dokumentacji. Dla tego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w sąsiedztwie obszarów uzbrojonych w media komunalne.

Jeśli chodzi o Sokołowo Włościańskie, mamy do czynienia z nieruchomością nad rzeką Narew o powierzchni niespełna 4,7 ha. "Nieruchomość północną granicą przylega do drogi gminnej. Najbliższe otoczenie: od strony wschodniej i zachodniej to tereny użytkowane rolniczo i tereny zielone, od południa tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zielone, tereny użytkowane rolniczo oraz rzeka Narew" – podaje dokumentacja. Na terenie przeznaczonym do zbycia jest stodoła o powierzchni 120 m kw. W jej sąsiedztwie są fundamenty budynku mieszkalnego, ziemianka i studnia głębinowa. "Siedlisko nie posiada uzbrojenia oraz przyłączy mediów". Dla tego terenu również nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu, miasto otrzymało wyżej opisane nieruchomości w spadku. Podobnie było z nieruchomością w miejscowości Kozery w gminie Grodzisk Mazowiecki, o której pisaliśmy tutaj.