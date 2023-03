Ogród Różany zaczyna przemiany

Właśnie rozpoczęła się budowa fontanny w Ogrodzie Różanym w parku Kajki. Na wykonanie obiektu miasto przeznaczy 456 tys. zł.

Fot. Paulina Ziółkowska/Victoria Jabłońska

Przypomnijmy najpierw, że utworzenie fontanny w parku Kajki i instalacja monitoringu to projekt z Budżetu Obywatelskiego. Z puli 3,55 mln zł BO zaplanowano na realizację tej inwestycji 470 tys. zł. Wnioskodawcy podkreślali, że fontanna "będzie stanowić ochłodę dla dzieci i osób starszych, co przy ocieplaniu klimatu ma duże znaczenie dla zdrowia mieszkańców. Dodatkowo monitoring zwiększy poczucie bezpieczeństwa i zniechęci do dewastacji okolicy". Urzędnicy dopuszczając projekt do BO podkreślali w uzasadnieniu, że "jego realizacja wpłynie na walory estetyczne parku Kajki". Fontanna uzyskała 320 głosów w okręgu 2.

Na przetarg na opracowanie dokumentacji, budowę fontanny i zagospodarowanie terenu wpłynęła tylko jedna oferta. Prace wykona firma Zakład Budowlany inż. Mirosław Markiewicz. Na realizację prac ma pięć miesięcy.

Poniżej prezentujemy wizualizację fontanny zawartą w dokumentach przetargowych.