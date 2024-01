Prace w porcie opóźnione

O ponad pół roku opóźnić się ma oddanie do użytku po remoncie portu we Fromborku. Urząd Morski w Gdyni poinformował, że inwestycję wykonawca planuje zakończyć w czerwcu 2024 roku. Zdjęcia.

- Termin zakończenia prac w porcie we Fromborku to drugi kwartał 2024 roku - informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni. Przypomnijmy, że wcześniej inwestor, czyli właśnie UM w Gdyni, zapowiadał ukończenie robót w trzecim kwartale 2023 roku. W lipcu ubiegłego roku w rozmowie z nami Magdalena Kierzkowska informowała, że fromborski port oddanie zostanie do użytku do końca 2023 roku. Jaka jest przyczyna opóźnienia prac?

- Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika z odmiennych od stwierdzonych w dokumentacji warunków geologicznych, które spowodowały konieczność zmiany w technologii przygotowania i odpowiedniego wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnie. Prace mimo trudnych warunków pogodowych są prowadzone, a zaplanowane tegoroczne terminy niezagrożone - informuje rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jakie prace musi jeszcze zrealizować wykonawca? - Wykonanie nawierzchni wraz z podbudową, wzmocnienie podłoża oraz wzmocnienie nad rurociągami, zabezpieczenie oczepu, wyposażenie nabrzeża (stojaki sprzętu ratunkowego, znaki drogowe, tablice informacyjne, odbojnice, zbiornik wód zaolejonych), zagospodarowanie terenu (wiaty śmietnikowe, cokoły i ogrodzenie panelowe wraz z bramami wjazdowymi i bramkami wejściowymi, ławkami, koszami na śmieci) – wylicza Magdalena Kierzkowska.

Do wykonania pozostają jeszcze prace teletechniczne, elektryczne, wodociągowe, a także kanalizacja deszczowa i sanitarna. Koszt prac, które pozostały do wykonania to blisko 3,2 mln zł.

Przypomnijmy, że w wyniku przebudowy mają ulec poprawie parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m). - Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca przed rozpoczęciem prac w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie liczby miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi – mówiła w rozmowie z nami w w lipcu ub. roku Magdalena Kierzkowska.

Inwestycja w porcie będzie kosztować 17 mln złotych i jest finansowana z budżetu państwa, ze środków Urzędu Morskiego w Gdyni.