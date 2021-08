Prezydent Witold Wróblewski: „Polski Ład“ zabiera pieniądze

Elbląg straci na Polskim Ładzie 43,160 mln zl - wynika z kalkulatora przygotowanego przez Związek Miast Polskich. - Rząd zabiera samorządom dochody własne - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski na konferencji prasowej.

Rząd przygotowuje „Polski Ład“ - program mający ułatwić gospodarce i społeczeństwu wychodzenie z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. Program budzi jednak wiele kontrowersji m. in. w środowisku samorządowców, którzy krytykują zmniejszenie dochodów własnych samorządów lokalnych.

„Przedstawiony w Polskim Ładzie pakiet modyfikacji ustaw podatkowych przynosi istotne, negatywne skutki finansowe dla samorządów terytorialnych. Wprowadzenie reformy podatkowej w takim kształcie doprowadzi do, co najmniej, ograniczenia mieszkańcom szerokiego dostępu do usług społecznych i obniży ich standard. Może również skutkować podwyżkami podatków lokalnych i opłat lokalnych. Możliwe, że z punktu widzenia administracji rządowej i ustawodawcy jest to właściwe rozwiązanie ale z punktu widzenia mieszkańców samorządów lokalnych, zdecydowanie nie. - możemy przeczytać na stronie Unii Metropolii Polskich.

Z kalkulatora przygotowanego przez Związek Miast Polskich wynika, że Elbląg straci na Polskim Ładzie 143,160 mln zł rocznie. „Szacunek opiera się na średnim ubytku w PIT, podanym przez Ministerstwo Finansów w OSR projektu ustawy (26,8%). Odnosi się do planowanej na 2021 r. kwoty udziałów w PIT, podanej wszystkim JST przez Ministra Finansów do planowania budżetu na rok 2021.“ - możemy przeczytać na stronie kalkulatora.

- Gdybyśmy te pieniądze przeznaczyli tylko na wkład własny do funduszy unijnych, to moglibyśmy zrealizować inwestycje o wartości około 286 mln zł. Bez funduszy zewnętrznych moglibyśmy zrewitalizować Basen Miejski lub wybudować cztery przedszkola ze żłobkami, podobne do tego, które powstaje na Zatorzu - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski na dzisiejszej konferencji prasowej.

Pewną rekompensatą dla samorządów za stracone pieniądze mają być subwencje rządowe. Premier zapowiedział prace nad ustawą mającą zrekompensować samorządom straty finansowe. Zgodnie z zapowiedziami Mateusza Morawieckiego samorządy będą mogły liczyć na 8 mld zł subwencji.

- Szacowana utrata dochodów przez samorządy wynoszą 13 mld zł. Rządowa subwencja nie kompensuje tego, co samorządom zostanie zabrane. Dlatego wychodzimy z takim apelem, aby rząd i premier pochylili się nad tym problemem. Rząd zabiera samorządom dochody własne z PIT. Subwencja może być, może ktoś ją zabrać. Rozwiązanie jest proste: zwiększyć udział samorządów w podatkach PIT i CIT - mówił Witold Wróblewski.

Prezydent zwrócił też uwagę na możliwe problemy z konstrukcją przyszłorocznego budżetu. Jeszcze nie wiadomo, jak „Polski Ład“ odbije się na inwestycjach w Elblągu, zmianach opłat lokalnych zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie miasta.

- Trzeci raz z rządu mówimy o strukturalnych ograniczeniach, które wynikają z realizacji przepisów przygotowywanych przez rząd. Jako radni wiemy ile osób się do nas zwraca z małymi problemami np. o załataniu dziur w jezdni. Chcemy te potrzeby realizować, tymczasem w rozmowach z prezydentem widzimy jakie mamy problemy finansowe. W tym roku rozmawiamy o 43 mln zł. W latach ubiegłych też były uszczuplenia. To nie jest tak, że to dotyczy tylko jednego roku, to rodzi skutki także w latach następnych - dodał Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej.