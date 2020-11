Przedsiębiorcy zalali agencję wnioskami o granty

Ponad 13,5 tysiąca wniosków złożyli przedsiębiorcy na konkurs grantowy na kapitał obrotowy, który ogłosiła Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Na dofinansowanie może liczyć co dziesiąty.

To drugi konkurs w tej sprawie ogłoszony przez W-MARR. Poprzedni został anulowany, bo procedura składania wniosków przez internetowy generator na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” wzbudziła kontrowersje. Limit niespełna 40 milionów złotych dotacji na kapitał obrotowy został wyczerpany wówczas w ciągu... trzech minut.

Po licznych skargach przedsiębiorców konkurs powtórzono, zmieniając jego zasady. Przedsiębiorcy mieli tydzień na złożenie wniosku, a o przyznaniu środków nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, tylko punktacja uwzględniająca m.in. spadek obrotów spowodowany pandemią koronawirusa (co najmniej 30 procent, im wyższy tym więcej punktów) oraz okres funkcjonowania firmy (im dłuższy, tym więcej punktów).

- W ramach naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” złożono 13508 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości grantów 443 857 355,16 zł – poinformowała Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

Przy puli dofinansowań sięgającej 40 mln złotych oznacza to, że na grant może liczyć do dziesiąty wnioskodawca. Agencja opublikowała już wstępną listę z punktacją.

- Jest to wyłącznie lista automatycznie sporządzona na podstawie danych we wnioskach. Wnioski będą dopiero podlegały weryfikacji i ocenie, w wyniku czego grant będzie mógł być przyznany, lub nie – w przypadku oceny negatywnej lub zostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Do złożenia papierowej wersji wniosku z załącznikami W-MARR S.A. wezwie mailowo tylko wnioskodawców o najwyższej punktacji, których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% kwoty alokacji na nabór – informuje W-MARR.