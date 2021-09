Rzecznik finansowy prześwietli elbląski nadzór budowlany (wracamy do tematu)

Sprawą nieprawidłowości finansowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga zajmie się Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Zawiadomienie do tej instytucji po kontroli w PINB złożył wojewoda warmińsko-mazurski.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga pobrał niezgodnie z prawem ponad 37 tys. złotych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z puli przeznaczonej na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Te środki przeznaczył następnie na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników tej instytucji – pisaliśmy na początku sierpnia. Nieprawidłowości ujawniła kontrola służb wojewody warmińsko-mazurskiego.

Do tej pory ani wojewoda ani Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie nie wyciągnęli konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za te nieprawidłowości.

- Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ wyższego stopnia kontroluje jedynie merytorycznie pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga, w zainicjowanych przez strony postępowaniach administracyjnych (odwoławczych i zażaleniowych) w odniesieniu do ustawy Prawo budowlane oraz w sprawach skargowych rozpatrywanych w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Maciej Kotarski, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. - Organem kontroli finansowej jest wojewoda warmińsko-mazurski, który analizował całokształt sprawy, tym samym wojewoda jest wyłącznie właściwym organem, aby ocenić zasadność skierowania dalszych wniosków względem kontrolowanego.

Wojewoda, jak poinformował nas jego rzecznik Krzysztof Guzek, skierował 23 sierpnia „zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (…) Zawiadomił o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga” - napisał Krzysztof Guzek.

Jak już wcześniej informowaliśmy, prezydent Elbląga złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o odwołanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga. Jednocześnie razem ze starostą wystąpili do wojewody o ty, by od 1 stycznia 2022 roku PINB dla Powiatu Elbląskiego objął także swoim działaniem Elbląg.

- Argumentami przemawiającymi za przyjęciem takiego rozwiązania są: racjonalizacja wydatków, usprawnienie obsługi i poprawa skuteczności działania PINB. - napisali we wniosku.

„W przypadku rozszerzenia przez wojewodę zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu likwidacji ulegnie organ Powiatowego Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga wraz z inspektoratem, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania ustawowe. Tym samym wniosek o odwołanie PINB dla miasta Elbląga z zajmowanego stanowiska będzie wówczas bezprzedmiotowy” - dodał w swoim piśmie do naszej redakcji Maciej Kotarski.