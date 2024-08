Staliwo po raz ostatni

Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, trwa wygaszanie odlewni staliwa General Electric. W tym tygodniu przeprowadzono tam ostatni wytop. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy raz jeszcze. W 2022 roku General Electric zamknął odlewnię żeliwa, teraz przeprowadza zamknięcie odlewni staliwa, która istnieje w Elblągu od 1948 roku. GE szukało od lat kupca na tę część firmy, ale, jak wynikało z naszych informacji, negocjacje nie powiodły się. Koncern wydał w sprawie zamknięcia odlewni oświadczenie:

"Biorąc pod uwagę niestabilne warunki rynkowe, z jakimi mierzy się firma GE Vernova, analizowane są różne możliwości zapewniające długotrwały zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników. Ze względu na istniejące wyzwania, opracowano projekt zamknięcia Odlewni w Elblągu i rozpoczęto proces informacyjno-konsultacyjny z przedstawicielami pracowników, zgodnie z wymogami prawnymi. Projekt ten nie dotyczy pozostałej części Zakładu Produkcji Turbin ani innych obszarów działalności firmy w Elblągu. Do czasu zakończenia wymaganych konsultacji nie zostaną podjęte żadne ostateczne decyzje” - informowała spółka w swoim komunikacie z początku tego roku.

Planowane zamknięcie odlewni staliwa spotkało się z silną reakcją pracowników i związków zawodowych (powstała m. in. petycja mająca na celu obronę zakładu), było też przedmiotem rozmów w kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wiosną tego roku wpłynęło natomiast zawiadomienie zakładu o planowanym przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Jak informowaliśmy, z pracą ma pożegnać się maksymalnie 166 osób, zwolnienia przeprowadzane są w okresie od 1 lipca 2024 do końca marca 2025 roku.

W środę, 14 sierpnia w zakładzie pojawiła się tablica upamiętniająca ostatni wytop staliwa w Elblągu, o czym informowali nas w wiadomościach pracownicy odlewni. Dysponujemy zdjęciami z tego dnia, które zamieszczamy w galerii artykułu. Do GE przesłaliśmy natomiast pytania o przebieg wygaszania zakładu i zwolnień, uaktualnimy ten materiał, gdy otrzymamy odpowiedzi. Poniżej zamieszczamy również krótkie nagranie ze środy.