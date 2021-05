Tak będzie wyglądał nowy biurowiec na Wyspie Spichrzów

W piątek (28.05) podczas konferencji prasowej zaprezentowano po raz pierwszy wizualizację biurowca, który ma zostać wybudowany na Wyspie Spichrzów. Początek realizacji inwestycji zaplanowano na przełom roku 2021 i 2022. Zdjęcia.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Elblągu w 2019 roku zgodziła się na wejście miasta do spółki z Agencją Rozwoju Przemysłu, która ma zbudować biurowiec na Wyspie Spichrzów. Spółka o nazwie Porta Mare otrzymała od miasta 1,5-hektarowy grunt nad rzeką Elbląg przy ul. Warszawskiej. W piątek po raz pierwszy zaprezentowano wizualizację inwestycji, która ma kosztować 90 mln zł.

- Program Fabryka (w ramach, którego inwestycja będzie realizowana - red.) powstał z myślą o takich miastach jak Elbląg, czyli miastach z olbrzymim potencjałem, ale potrzebujących dodatkowego impulsu do rozwoju. Ta inwestycja spowoduje, że w przyszłości będzie tutaj napływ nowoczesnych miejsc pracy. Liczymy na to, że powstanie tego obiektu spowoduje również dekoncentrację siedzib urzędów administracji publicznej. W tym miejscu powstanie kilkaset miejsc pracy dla osób wykwalifikowanych, które znajdą zatrudnienie między innymi w sektorze IT - mówi Mariusz Domeradzki, prezes zarządu spółki Operator ARP, która będzie realizowała inwestycję.

Domeradzki podkreśla również inne atuty Elbląga, które spowodują, że ta inwestycja jest "skazana sukces".

- Liczymy, że jej efektem będzie napływ podobnych inwestycji do Elbląga. Zgodnie z zasadą biznes przyciąga biznes. Do tego dochodzi świetna lokalizacja, która powoduje, że ta inwestycja ma bardzo duże szanse powodzenia. Mile widziany będzie tutaj lokalny biznes, część powierzchni zostanie przeznaczona dla małych i początkujących przedsiębiorców oraz miejscowych startupów. To nie będą tylko ściany, stal, beton i szkło, to będzie miejsce, gdzie młodzi ludzie będą nasiąkali kulturą biznesową, miejsce wymiany biznesowych doświadczeń –- mówi Mariusz Domeradzki.

Budowa biurowca na Wyspie Spichrzów ma się rozpocząć na przełomie 2021 i 2022 roku. - Będzie to biurowiec klasy A: 10 tys. m2 nowoczesnych powierzchni o najwyższym standardzie i ekologicznych rozwiązaniach. Z tego miejsca będzie korzystał nie tylko biznes, będzie ono atrakcyjne również dla mieszkańców i turystów - zaznacza Domeradzki.

Konferencja odbyła się w Kamieniczkach Elbląskich, fot. Anna Dembińska

Biurowiec ma się architektonicznie wpisać w historyczny charakter Wyspy Spichrzów.

- Inspiracją dla projektowania obiektu było zabudowanie historyczne tego terenu oraz to, jak wyglądały przemiany na Wyspie Spichrzów. Cały układ urbanistyczny wyspy skierowany był ku rzece, ulice przebiegały prostopadle do niej, spichrze również frontem były skierowane do rzeki. Z reguły były to smukłe budynki o charakterystycznych proporcjach. W zależności od dostępności materiałów były to budynki o charakterze ryglowym lub konstrukcji murowanej. Pod koniec XIX wieku wyspa przestała pełnić rolę spichrzową, zaczęła pełnić funkcję zakładów przemysłowych i rzemieślniczych – mówi Małgorzata Golenko, architekt z firmy Pas Projekt, która zaprojektowała biurowiec.

Jak podkreśla Małgorzata Golenko, to właśnie historia tego miejsca była inspiracją przy projektowaniu budynku. - Wpisuje się on w historyczne założenia zabudowy Wyspy Spichrzów. Podzielony jest na siedem segmentów. Budynki mają spadziste dachy, szczytem są usytuowane w kierunku rzeki. Sam graficzny układ elewacji o charakterze horyzontalnym nawiązującym do konstrukcji ryglowej, a ukośne elementy mają nawiązywać do szachulców

Pozyskiwaniem najemców dla nowej powierzchni zajmie się firma doradcza JLL.

- Program Fabryka to szansa na dalszy rozwój, ale także prestiż. Dzięki dogodnemu położeniu, atrakcyjnym terenom, nowoczesnej infrastrukturze, uczelniom wyższym oraz dobremu klimatowi dla biznesu, mamy bardzo duży potencjał rozwojowy, zarówno jeśli chodzi o zakłady produkcyjne, jak i sektor usług biznesowych. Mam nadzieję, że dzięki miejscom pracy, które powstaną w nowoczesnym biurowcu na Wyspie Spichrzów, Elbląg stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia – szczególnie dla osób młodych - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.