Tolkmicko: przy porcie powstanie hotel (aktualizacja)

Na terenie po firmie Masfrost w Tolkmicku, przy samym porcie, ma powstać hotel z centrum odnowy biologicznej. Samorząd rozpoczął już procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, by było to możliwe. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytanie od inwestora.

W lipcu 2018 roku spółka Masfrost ogłosiła, że zamyka swój zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego w Tolkmicku, mieszczący się przy miejscowym porcie. Obecnie właścicielem działki jest firma Paula Fish, zajmująca się produkcją wyrobów z ryb bałtyckich i łososia atlantyckiego. Wkrótce jednak przetwórnia może zniknąć z krajobrazu Tolkmicka, bo pojawił się nowy pomysł na wykorzystanie tej działki – zabudowa związana z turystyką.

Na wniosek osób fizycznych i prawnych Rada Miasta i Gminy w Tolkmicku w ubiegłym roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania tego terenu (a także dwóch mniejszych działek bliżej centrum miasta), którego celem jest „bardziej racjonalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, poprawa zagospodarowania nieruchomości oraz częściowa zmiana funkcji” - jak czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Teren oznaczony numerem 1 ma być przeznaczony pod działalność turystyczną. Dzisiaj mieści się tu przetwórnia ryb

- Prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Tolkmicku są na etapie przygotowywania umowy z wyłonionym usługodawcą. Konsultacje w ramach procedury zmiany planu planowane są na drugą połowę 2020 r. - informuje Magdalena Dalman, burmistrz Tolkmicka.

Plany inwestorów są zapewne związane z realizacją przekopu przez Mierzeję Wiślaną, który ma się przyczynić m.in. do wzrostu ruchu turystycznego w tej części regionu. Tym bardziej że z Tolkmicka prowadzi najkrótsza wodna droga w okolice budowanego kanału.

W sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wysłaliśmy także pytania do firmy Paula Fish. - Paula Fish Sławomir Gojdź jest jednym z wnioskodawców zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji hotelarsko-turystycznej na terenach przylegających do portu Tolkmicko. W niedalekiej perspektywie planujemy rozpoczęcie budowy hotelu wraz z centrum odnowy biologicznej o bardzo wysokim standardzie. Nasza oferta skierowana będzie nie tylko do turystów, ale również mieszkańców Tolkmicka. Koncepcja inwestycji przygotowana jest w oparciu o przekonanie, że przekop Mierzei Wiślanej przyczyni się do zwiększenia napływu turystów, co w uzupełnieniu o naszą ofertę zwiększy atrakcyjność Tolkmicka i okolicznych terenów - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Iwona Bocian, specjalista ds. marketingu i PR w firmie Paula Fish.