Zapraszamy do Klubu portEl.pl Gościem Paweł Olechnowicz

We wtorek, 28 września, w kinie Światowid (sala studyjna) swoją działalność zainauguruje Klub portEl.pl To miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, otwarte dla mieszkańców, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w – mamy nadzieję – interesujących rozmowach na różne tematy. Naszym pierwszym gościem będzie Paweł Olechnowicz, elblążanin, menedżer, który przez 15 lat zarządzał grupą Lotos, a wcześniej m.in. ABB Zamech. Właśnie ukazała się jego książka „Dziwne przypadki polskiego menadżera”, w której zdradza m.in. kulisy swojej pracy i między innymi o tym porozmawiamy z naszym gościem podczas spotkania w Klubie portEl.pl

„W piętnastym roku prezesowania Grupie Lotos spotkała mnie „dobra zmiana”. Stało się to 13 kwietnia 2016 r. Bez podania powodów powiedziano mi: już dziękujemy. Pracodawca – większościowy właściciel, czyli minister Skarbu Państwa – uznał, że muszę odejść. Ciekawe, czy ów pracodawca myślał już wtedy o połączeniu Lotosu z Orlenem. Pewnie tak, a ja od lat uważałem, że jest to zły pomysł dla obu firm, dla polskiej gospodarki, a przede wszystkim dla konsumentów. Niszczy konkurencję rynkową, którą chociażby widać na stacjach paliw, które rywalizują ze sobą cenami” - pisze w swojej książce „Dziwne przypadki polskiego menadżera” Paweł Olechnowicz.

To tylko jeden z wielu fragmentów, w którym twórca sukcesu grupy Lotos, pisze m.in. o kulisach dotyczących zarządzania jedną z najważniejszych spółek paliwowych w kraju. Nie ma jednak w tej książce goryczy, którą mogły spowodować wydarzenia ostatnich lat, w tym zwolnienie ze stanowiska i bezprawne (co ostatnio potwierdził sąd) zatrzymanie. Autor dzieli się swoim doświadczeniem życiowym i menedżerskim, przedstawia swoją wizję bycia liderem, szefem dla pracowników, ale też problematykę bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Każda myśl poparta jest przykładami. To książka, którą można potraktować jako edukacyjną.

- Chciałem by to była nie tylko książka dla tych, którzy interesują się gospodarką. A jak ją ocenią Czytelnicy, zobaczymy – mówi nam Paweł Olechnowicz. - Omawiam w niej problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa, kierunki rozwoju Lotosu, wątek łączenia Lotosu z Orlenem. Skupiłem się także na wątkach edukacyjnych związanych z przywództwem, strategicznym myśleniem, społeczną odpowiedzialnością biznesu. Piszę o kluczowych projektach jak YME czy pozyskaniu miliarda złotych z rynku przed moim odejściem. Pieniądze były potrzebne na realizację dalszego programu rozwojowego Lotosu w tym ważnej inwestycji w rafinerii pod nazwa EFRA, który to projekt moi następcy opóźnili o dwa lata, a każdy miesiąc zwłoki do kilka milionów zysku mniej... - dodaje Paweł Olechnowicz. - Piszę także sporo o sobie, swoim życiorysie, od urodzenia do obecnego czasu. Opisuję wiele zdarzeń, które mnie dotyczyło bezpośrednio i zjawisk kluczowych dla rozwoju firm, w których pracowałem.

Paweł Olechnowicz był pierwszym Polakiem, który w latach 90. sprawował wysoką zarządczą funkcję w międzynarodowej korporacji. Był wiceprezesem na Europę Centralną i Wschodnią w ABB Ltd w Zurychu, gdzie trafił z ABB Zamech. Przez 15 lat szefował Grupie Lotos, żaden inny menedżer nie piastował tak długo kierowniczego stanowiska w polskiej spółce Skarbu Państwa. Jest autorem koncepcji przebudowy niewielkiej rafinerii w prężną grupę paliwową. Przygotował firmę do prywatyzacji przez wprowadzenie jej na Giełdę Papierów Wartościowych, przeprowadził jeden z największych programów inwestycyjnych „Program 10+” kosztem ponad 6 miliardów złotych. Obecnie jest na emeryturze, właśnie ukazała się jego książka „Dziwne przypadki polskiego menedżera” wydana przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Na spotkanie z Pawłem Olechnowiczem zapraszamy we wtorek, 28 września o godz. 18 do kina Światowid (sala studyjna), gdzie uruchamiamy Klub portEl.pl To będzie cykl spotkań z ciekawymi elblążanami, z którymi mniej więcej raz na kwartał będziemy rozmawiać na różne – mamy nadzieję – interesujące tematy. Wstęp na spotkanie jest wolny. Poprowadzi je Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl Serdecznie zapraszamy!