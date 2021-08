"Annette" w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na porywający, widowiskowy spektakl, który aż kipi od emocji. Film otwierał tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, LeosCarax opuścił francuską imprezę z nagrodą za najlepszą reżyserię. Premierowe seanse filmu "Anette" od 20 sierpnia do 2 września.

„Annette” to historia miłości słynnego komika Henry'ego i Ann, śpiewaczki o międzynarodowej sławie. W świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę. Ich życie odmienią narodziny pierwszego dziecka, Annette, dziewczynki o wyjątkowym darze.

Reżyser: LeosCarax

Obsada: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Produkcja: Niemcy, Francja, USA, Japonia, Belgia, Meksyk, Szwajcaria

Czas: 140 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.