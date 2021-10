  Bilety na „Eternals” i „Pitbulla” już w przedsprzedaży w Multikinie

29 października br. Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na film o nowej grupie superbohaterów w świecie Marvela - „Eternals” oraz „Pitbulla” w reżyserii Patryka Vegi. „Eternals” wejdzie na ekrany 5 listopada, a „Pitbull” 11 listopada. Bilety są dostępne w kasach kin sieci Multikino, na www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Film „Eternals” wejdzie na wielkie ekrany 5 listopada i wprowadzi do Kinowego Uniwersum Marvela nową, fascynującą drużynę superbohaterów. Grupa nieśmiertelnych wojowników, działających w cieniu od tysięcy lat, musi się ujawnić, by stawić czoło odwiecznym wrogom ludzkości, Dewiantom. W doborowej obsadzie między innymi Richard Madden jako wszechmocny Ikaris, Gemma Chan jako miłująca ludzi Sersi, Kumail Nanjiani w roli obdarzonego kosmiczną mocą Kingo, Lauren Ridloff jako superszybka Makkari, Brian Tyree Henry jako wynalazca Phastos, Salma Hayek jako mądra przewodniczka Ajak, Lia McHugh jako młoda ciałem, lecz dojrzała duchem Sprite, Don Lee jako potężny Gilgamesh, Barry Keoghan jako odludek Druig, Angelina Jolie jako wojowniczka Thena oraz Kit Harington w roli Dane'a Whitmana.

Natomiast „Pitbull” w reżyserii Patryka Vegi będzie miał premierę 11 listopada. W filmie podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera i komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga - konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

Multikino uruchomiło przedsprzedaż biletów na pokazy:

filmu „Eternals” w premierowy tydzień 5-11 listopada br.

filmu „Pitbull” w premierowy tydzień 11-18 listopada br.

Bilety można nabywać w kasie każdego kina sieci, przez www.multikino.pl oraz aplikację na telefon. Seanse filmów „Eternals” i „Pitbull” są wyłączone z rezerwacji