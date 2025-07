"Bogowie" w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISF

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokaże 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Czwartym filmem będzie znakomity obraz "Bogowie", który będzie można zobaczyć już 4 lipca o godz. 18.

"Bogowie" to porywający dramat biograficzny oparty na życiu wybitnego kardiochirurga, profesora Zbigniewa Religi (Tomasz Kot). Film pokazuje walkę człowieka, który rzucił wyzwanie naturze, systemowi i samemu sobie, by dokonać pierwszego przeszczepu serca w komunistycznej Polsce.

Lata 80. Młody, ambitny lekarz zakłada klinikę w Zabrzu. Zmaga się z brakiem personelu, przerwami w dostawie prądu i oporem środowiska medycznego. Przeciwko sobie ma także partię i autorytety, które nie wierzą w powodzenie jego misji. Każda nieudana operacja, każde uderzenie serca to walka o życie pacjentów, ale i o własne przekonania.

Z drugiej strony, to również opowieść o osobistej cenie sukcesu. Religa mierzy się z kolejnymi kryzysami rodzinnymi, śmiercią małej pacjentki i coraz większą samotnością. Czy mimo wszystko zdoła udowodnić, że niemożliwe istnieje?

"Bogowie" to nie tylko dramat medyczny, ale przede wszystkim historia o pasji, determinacji i przekraczaniu granic. To także przypomnienie, jak ważna jest empatia, współpraca i odwaga.

Produkcja została entuzjastycznie przyjęta przez krytyków, zdobywając Złote Lwy na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz Orły dla najlepszego filmu.

Jeśli chcesz zobaczyć film, który porusza serce i umysł, i zostawia refleksję na długo po seansie – „Bogowie” to wybór idealny.

4.07.2025 godz. 18:00 BOGOWIE

Program cyklu w Kinie Światowid:

8.07.2025 godz. 18.00 PIOSENKI O MIŁOŚCI

11.07.2025 godz. 18.00 JESTEŚ BOGIEM

15.07.2025 godz. 18.00 OSTATNIA RODZINA

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY

Bilety można nabyć:

- online –https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na www.kino.swiatowid.elblag.pl