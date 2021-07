Czarna Wdowa w kinie Światowid

W wyniku niebezpiecznego spisku i podejrzanych powiązań sprzed czasów drużyny Avengers, Natasha Romanoff aka Czarna Wdowa musi skonfrontować się z mrocznymi echami swojej przeszłości. Bohaterka stawia czoła groźnemu, potężnemu przeciwnikowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć.

Scarlett Johansson ponownie wciela się w rolę Natashy / Czarnej Wdowy, Florence Pugh wciela się w Yelenę, David Harbour jako Alexei / The Red Guardian oraz Rachel Weisz jako Melina. „Czarna wdowa” - pierwszy film czwartej fazy filmowego uniwersum Marvela - wyreżyserowała Cate Shortland, a wyprodukował Kevin Feige.

Reżyseria: Cate Shortland

Obsada: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

Produkcja: USA 2020

Czas: 134 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.