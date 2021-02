"Czyściec" w kinie Światowid

Od 21 do 24 lutego Kino Światowid zaprasza na seanse filmu Michała Kondrata - "Czyściec".

W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak poznaje kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy, pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia Barat – zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny d’Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce „Piękna Pani” w rozdziale „Zaświaty”. A zawarta w niej mądrość wykroczy poza czas i przestrzeń, łącząc w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz objawienia świętego Ojca Pio, błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowalskiej.



Reżyseria: Michał Kondrat

Obsada: Małgorzata Kożuchowska, Philippe Tłokiński, Ida Nowakowska, Kamila Kamińska, Olga Bończyk, Marcin Kwaśny, Małgorzata Lewińska, Maria Niklińska

Produkcja: Polska 2020

Czas: 93 min

Bilety na film można nabyć: online oraz w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do soboty na 30 minut przed pierwszym seansem do 20.30.W niedzielę od godz. 11:30 do 20:30

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.