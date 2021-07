Elfinki w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza dzieci na pełną uroku opowieść o małych, pomocnych stworkach. Premierowe seanse filmu "Elfinki" od 9 do 22 czerwca.

Przez ponad 200 lat Elfinki żyły pod ziemią, ukrywając się przed ludźmi. Ale pewnego dnia elfinka Elfie, nie mogła już dłużej znieść ciasnoty i braku światła dziennego. Wraz z dwoma towarzyszami wyszła na powierzchnię ziemi w poszukiwaniu czegoś nowego. Tam spotka ich wiele zabawnych przygód oraz nawiążą przyjaźń z wyjątkową osobą – cukiernikiem Theo. To wszystko przypomni Elfinkom o ich prawdziwym celu w życiu: pomaganiu innym.

Reżyseria: Ute von Münchow-Pohl

Produkcja: Niemcy

Czas: 78 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.