Kino Światowid zaprasza na prawdziwą przygodę. Premierowe seanse filmu animowanego „Ella Bella Bingo” od 16 do 29 lipca.

Niesamowicie pozytywna i pełna uroku animacja zdobyła serca widzów festiwalu Kino Dzieci, otrzymując nagrodę publiczności. Ella Bella to dziewczynka, która ma głowę pełną pomysłów. Razem ze swoim najlepszym przyjacielem- Henrym organizują konkurs talentów. Pech sprawa, że do miasteczka wprowadza się Johnny. Henry spędza mnóstwo czasu z nowym kolegą. Zazdrosna Ella Bella nie może tego znieść i zmusza swojego przyjaciela do wyboru między Johnnym a nią. Henry nie chce skrzywdzić nikogo i ucieka. Ella Bella i Johnny muszą wyruszyć na poszukiwania Henry’ego. Czy uda im się uratować konkurs? Czy uda im się odnaleźć chłopca na czas? Czas na prawdziwą przygodę!

Reżyseria: Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth

Produkcja: Norwegia 2020

Czas: 75 min

Bilety na film można nabyć: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.