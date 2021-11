„Eternals” oraz „To musi być miłość” premierowo w Multikinie!

Od 5 listopada w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć „Eternals”, czyli opowieść o przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię oraz polską komedię romantyczną „To musi być miłość”.

Film „Eternals” wprowadzi do Kinowego Uniwersum Marvela nową, fascynującą drużynę superbohaterów. Grupa nieśmiertelnych wojowników, działających w cieniu od tysięcy lat, musi się ujawnić, by stawić czoło odwiecznym wrogom ludzkości, Dewiantom. W doborowej obsadzie między innymi Richard Madden jako wszechmocny Ikaris, Gemma Chan jako miłująca ludzi Sersi, Kumail Nanjiani w roli obdarzonego kosmiczną mocą Kingo, Lauren Ridloff jako superszybka Makkari, Brian Tyree Henry jako wynalazca Phastos, Salma Hayek jako mądra przewodniczka Ajak, Lia McHugh jako młoda ciałem, lecz dojrzała duchem Sprite, Don Lee jako potężny Gilgamesh, Barry Keoghan jako odludek Druig, Angelina Jolie jako wojowniczka Thena oraz Kit Harington w roli Dane'a Whitmana.

Druga premierowo propozycja, to „To musi być miłość”, czyli pełna humoru i wzruszeń komedia romantyczna. Kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach? Trzy siostry są przyjaciółkami od serca, które trzymają się razem na dobre i za złe, niezależnie od wybryków swoich facetów. Gdy ich matka postanawia uciec z miasta i w samotności przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować co dalej, bo każda z kobiet przechodzi teraz własne, miłosne zawirowania.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m. in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Anna Smołowik, Ina Sobala, Rafał Królikowski, Mateusz Rusin, Małgorzata Zajączkowska i Jan Englert.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl.

