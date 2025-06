F1 w Kinie Światowid

27 czerwca zadebiutuje spektakularny film Josehpa Kosinskiego - "F1", w którym Brad Pitt wcieli się w kierowcę wyścigowego. Na ekranie towarzyszyć mu będą Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condom, Tobias Menzies, Sara Niles, Kim Bodnia, Shea Wingham i Samson Kayo. Bilety na film można już zamawiać na bilet.swiatowid.elblag.pl

Sonny Hayes (Brad Pitt), nazywany "największym niespełnionym", był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes (Javier Bardem), obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny’ego do powrotu do Formuły 1. Ma to być ostatnia szansa ocalenia zespołu, a dla niego samego — zdobycia miana najlepszego na świecie. Sonny pojedzie u boku Joshuy Pearce’a (Damson Idris), narwanego nowicjusza, narzucającego własne, zawrotne tempo. Kiedy jednak rozlega się ryk silników, Sonny’ego dogania przeszłość. Przekonuje się, że w F1 najbardziej zaciętym rywalem jest kolega z zespołu, a drogą do odkupienia nie można podążać w pojedynkę.

F1 - dramat - 150 min - 15 lat; napisy

Brad Pitt wciela się w byłego kierowcę, który powraca do Formuły 1, wraz z Damsonem Idrisem jego kolegą z zespołu w APXGP, fikcyjnym zespole na starcie. Film jest kręcony podczas rzeczywistych weekendów Grand Prix, podczas których zespół rywalizuje z tytanami tego sportu.

Reżyser: Joseph Kosinski

Produkcja: USA 2025

Obsada: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Javier Bardem, Sarah Nilsen, Lewis Hamilton, Kim Bodnia, Samson Kayo

Gramy: od 27.06. do 10.07.