Film zanurzony w ekscytującym i kinowym świecie F1. „F1” od 27 czerwca w Kinie Światowid.

Brad Pitt wciela się w byłego kierowcę, który powraca do Formuły 1, wraz z Damsonem Idrisem jego kolegą z zespołu w APXGP, fikcyjnym zespole na starcie. Film jest kręcony podczas rzeczywistych weekendów Grand Prix, podczas których zespół rywalizuje z tytanami tego sportu.

Reżyser: Joseph Kosinski

Produkcja: USA 2025

Obsada: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Javier Bardem, Sarah Nilsen, Lewis Hamilton, Kim Bodnia, Samson Kayo

Czas: 150 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.