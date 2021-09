Filmowcy Elbląga XX wieku

Już w środę do kina „Światowid” powraca popularny cykl spotkań z historią miasta i regionu „Elbląg na dużym ekranie”. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie elbląskim filmowcom XX wieku. W większości związani byli z działającym przy Elbląskim Domu Kultury Amatorskim Klubem Filmowym „Jantar”. Klub powstał w 1960 r. jako sekcja filmu amatorskiego przy Związkach Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia. W 1963 r. przeniósł się do nowo wybudowanego Domu Kultury i połączył z działającym tam klubem „Profil”. Przez cały czas prezesem klubu był Stefan Mula.

Stefan Mula (1924-2007) z zawodu był technikiem dentystycznym, a z zamiłowania filmowcem. Podczas II wojny światowej był radiotelegrafistą w dywizji dowodzonej gen. Maczka i przeszedł z nią cały szlak bojowy przez Francję, Belgię, Holandię do Niemiec. Po wojnie powrócił do Polski i po zdobyciu zawodu, w roku 1953 podjął pracę w Miejskiej Przychodni Obwodowej w Elblągu, gdzie przepracował 30 lat. Równolegle rozwijał swoje zainteresowania i umiejętności filmowca, zdobywając uprawnienia instruktorskie. Pasji filmowania i fotografowania poświęcił się do ostatnich dni życia. Jest autorem ponad 40 krótkometrażowych filmów dokumentalnych i oświatowych, wielu wystaw i zdobywcą licznych nagród filmowych. W latach 1956-78 organizował w Elblągu Festiwal Filmu Amatorskiego Służby Zdrowia. Jego imieniem nazwana zostanie w środę nowa, trzecia sala kina „Światowid”.

Podczas seansu, oprócz filmu Stefana Muli przypomniane zostaną filmy innych elbląskich filmowców z lat 60-tych i 80-tych XX wieku: Janusza Cydzika, Janusza Gabszewicza, Adama Guzika, Stefana Muli i Mariana Wójtowicza. Spotkanie poprowadzi Juliusz Marek. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Kino Światowid, 15 września, godz. 18.00. Wstęp wolny.

Ważne! Seanse odbywać będą się w reżimie sanitarnym: obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk a na ilość miejsc na sali kinowej będzie częściowo ograniczona.

Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Patroni medialni, to Dziennik Elbląski oraz Elbląska Gazeta Internetowa „portel.pl”.

Wydarzenie będzie także transmitowane na żywo, m. in. na kanale Truso TV w sieci Vectra.