Filmowe Mikołajki w Multikinie

Od piątku 3 grudnia do poniedziałku 6 grudnia, w kinach sieci Multikino odbędą się Filmowe Mikołajki! W ciągu czterech dni najmłodsi kinomani będą mogli wybierać wśród animacji i filmów familijnych, które są przepełnione emocjami i widowiskowymi scenami.

Dla wielbicieli Disneya sieć Multikino przygotowało najnowszy animowany hit „Nasze magiczne Encanto” opowiadający o niezwykłej rodzinie Madrigalów mieszkającej gdzieś daleko w górach Kolumbii i o jej magicznym domu w tętniącym życiem, cudownym miasteczku Encanto. Magia spowijająca tę okolicę obdarzyła wszystkie dzieci w rodzinie nadprzyrodzonymi darami, od nadludzkiej siły po zdolność leczenia chorób. Wszystkie - poza Mirabel. Mimo to, gdy okazuje się, że czarodziejskim mocom Encanto zagraża niebezpieczeństwo, Mirabel dochodzi do wniosku, że właśnie ona, jedyne zwyczajne dziecko Madrigalów, jest ostatnią nadzieją swej nadzwyczajnej rodziny. Oryginalne piosenki do filmu napisał zdobywca nagród Emmy®, Grammy® oraz Tony®, Lin-Manuel Miranda („Hamilton”, „Vaiana”), reżyserami są Byron Howard („Zwierzogród”, „Zaplątani”, Jared Bush (drugi reżyser „Zwierzogrodu”) oraz Charise Castro Smith (scenarzystka „Śmierci Evy Sofii Valdez”), zaś producentami Clark Spencer i Yvett Merino.

Druga propozycja, to film familijny „Wilk, Lew i ja”. Główna bohaterka Alma postanawia wrócić do krainy swojego dzieciństwa – jest to otoczony pięknym lasem stary dom położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora w dzikich ostępach Kanady. Kiedy była mała, wychowywała się tu ze swoim dziadkiem, który uczył ją o przyrodzie i życiu w zgodzie z naturą. Wkrótce dziewczyna natrafia na dwójkę niezwykłych nieznajomych – małego wilczka i urocze lwiątko. Pierwszy ze zwierzaków to szczeniak zaprzyjaźnionej z dziadkiem Almy wilczycy, a drugi to cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko przeznaczone na cyrkową arenę. Stworzenia stają się nierozłączne i zachowują jak rodzeństwo. Alma zabiera je do domu i zostaje ich opiekunką, patrząc jak z każdym dniem się oswajają i coraz lepiej sobie radzą z otaczającym światem. Okazuje się jednak, że zwierzaki są poszukiwane i na trop Almy wpadają leśni strażnicy. Czy dziewczyna będzie mogła liczyć na pomoc swoich najbliższych? Czu uda się ocalić niezwykłą przyjaźń i nie dopuścić do rozłąki troskliwej opiekunki i jej podopiecznych? To początek największej przygody ich życia!

Wspaniałym filmem dla całych rodzin jest również „Clifford. Wielki czerwony pies”. Clifford to niezwykły, czerwony pies znany z popularnych seriali animowanych opartych na książeczkach dla dzieci autorstwa Normana Bridwella. Kiedy ośmioletnia Emily Elizabeth (Darby Camp) spotyka czarodziejskiego ratownika zwierząt (John Cleese), który daje jej małego, rudego szczeniaka, dziewczynka nie spodziewa się, że obudzi się i znajdzie w swoim małym mieszkaniu w Nowym Jorku olbrzymiego, trzymetrowego psa. Podczas gdy jej samotna mama (Sienna Guillory) wyjeżdża w interesach, Emily i jej zabawny, ale impulsywny wujek Casey (Jack Whitehall) będą musieli zająć się nowym lokatorem. To niezwykła przygoda podczas której Clifford nauczy świat, jak kochać!

Podczas nadchodzącego weekend na wielkim ekranie będzie można również zobaczyć najnowszy film mistrza kina familijnego Nicolasa Vaniera, autora niezapomnianego hitu „Bella i Sebastian”. „Chłopiec z chmur” to opowieść o niezwykłej przyjaźni, wielkiej odwadze i przygodzie, która odmieni życie pewnego chłopca i jego skrzydlatych przyjaciół. Dla Thomasa, chłopca zanurzonego w świecie gier video, pomysł spędzenia wakacji z ojcem, zapalonym ornitologiem Christianem (nagrodzony Cezarem, znany z hitów „Asteriks i Obeliks: Misja Kleopatra”, „Nowych przygód Aladyna” oraz „Niczego nie żałuję – Edith Piaf” Jean-Paul Rouve), wydaje się koszmarem. Gdy naukowiec oznajmia, że chce uczyć zagrożone wyginięciem dzikie gęsi migrowania, chłopiec myśli, że rodzic stracił rozum. Ale skazany na całodobową opiekę nad świeżo wyklutymi pisklakami chłopiec przywiązuje się coraz bardziej do skrzydlatych przyjaciół. Podniebna podróż z Norwegii aż do Francji jest nie tylko ostatnią szansą na przetrwanie przeuroczych ptaków, ale też przygodą życia dla Thomasa i wydarzeniem, którym emocjonowała się cała Europa.