"Halloween zabija" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na kino grozy, strachu i wybitnej gry aktorskiej. “Halloween” to najważniejsza filmowa seria z gatunku slashera i przyciąga do kin kolejne pokolenia widzów. Premierowe seansu filmu Halloween zabija od 22 października do 4 listopada.

Noc Halloween, kiedy wrócił Michael Myers, jeszcze się nie skończyła. Kilka minut po tym, jak Laurie Strode (Curtis), jej córka Karen (Judy Greer) i wnuczka Allyson (Andi Matichak) zostawili zamaskowanego potwora Michaela Myersa uwięzionego w piwnicy Laurie zostaje przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jest przekonana, że w końcu udało się pokonać jej dręczyciela. Jednak Michaelowi udaje się uwolnić z pułapki, a nieposkromiona chęć mordowania powraca. Laurie inspiruje mieszkańców Haddonfield do powstania przeciwko pozbawionemu jakichkolwiek uczuć mordercy. Reżyser: David Gordon Produkcja: USA Obsada: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Wil Patto Czas: 105 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.

Kino Światowid